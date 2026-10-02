فيزبريم يتوج بكأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية

توج فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" للمرة الثانية، بعد فوزه على برشلونة الإسباني 42-33 في النهائي الذي أقيم في مصر.

توج فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على برشلونة الإسباني، حامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة 42 - 33 في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وفرض فيزبريم أفضليته منذ بداية اللقاء، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق ستة أهداف (22 - 16)، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم المباراة بفارق تسعة أهداف، ثأرًا لخسارته أمام برشلونة في نهائي النسخة السابقة.

وكان الفريق المجري قد أحرز لقبه الأول في البطولة عام 2024، عندما تغلب على ماغديبورغ الألماني بعد التمديد.

وشهد تتويج فيزبريم حضورًا مصريًا بارزًا، بمشاركة أربعة لاعبين دوليين هم علي زين، وأحمد عادل، وأحمد هشام "دودو"، ويحيى الدرع، الذين أسهموا في إحراز اللقب على أرض مصر.

وأقيمت منافسات النسخة التاسعة عشرة من البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة بين 24 أيلول/ سبتمبر والأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بمشاركة عشرة أندية.