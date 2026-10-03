فضّ مبكر للمؤتمر الصحافي لمنتخب إيرلندا لاستفزاز صحافيين إسرائيليين

قرر منتخب إيرلندا إنهاء مؤتمره الصحافي مبكرا، السبت، بعد توجيه صحافيين إسرائيليين أسئلة استفزازية لمدربه هايمير هالغريمسون، عشية مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية بصربيا، وسط توتر متواصل منذ فوز إيرلندا 3-0 في اللقاء الأول.

مدرب منتخب إيرلندا، هايمير هالغريمسون، خلال مغادرته المؤتمر الصحافي، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

أنهى منتخب إيرلندا مؤتمره الصحافي، السبت، مبكرا بعدما واجه مدرب المنتخب، هايمير هالغريمسون، أسئلة استفزازية من صحافيين إسرائيليين، عشية مباراته الثانية أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم والمقرر عقدها في صربيا.

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وكانت إيرلندا قد ألحقت هزيمة ثقيلة بالمنتخب الإسرائيلي 3-0 في المجر في مباراتهما الأولى التي جرت الثلاثاء الماضي، بعد تحضيرات مضطربة شهدت تصويت أفراد المنتخب الإيرلندي لصالح خوض اللقاء، رغم الشعور بعدم الارتياح داخل صفوفه بسبب ما تفعله إسرائيل في حرب الإبادة على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وخلال المباراة وضع اللاعبون الإيرلنديون شارات سوداء على أذرعهم، وخفضوا رؤوسهم في تصرف لافت خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، كما لم يتصافح قائدا المنتخبين قبل انطلاق المباراة.

ومع إقامة لقاء الإياب غدا، الأحد، في باتشكا توبولا، إثر رفض الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم استضافة المباراة على أرضه لأسباب أمنية، أثار المؤتمر الصحافي لمدرب إيرلندا عشية اللقاء توترات جديدة.

وسأل أحد الصحافيين هالغريمسون عن رأيه في الحادث الذي وقع الأربعاء على متن رحلة لشركة "فلاي دبي" من الإمارات إلى إسرائيل، الذي وصفته السلطات القضائية الإماراتية ومسؤولون إسرائيليون بأنه "عمل إرهابي".

كما سُئل المدرب "ماذا تقول عن الأشخاص الذين تدعمونهم؟ أيديولوجيتهم قائمة على القتل"، مضيفا "هذا الأسبوع فقط، حاول أحدهم قتل 170 راكبا إسرائيليا، بينهم 27 طفلا بريئا، وآلاف آخرين".

وحاول مسؤول صحافي إيرلندي عدم الاستطراد في الحديث عن شؤون لا تتعلق بالمباراة التي عُقد المؤتمر الصحافي لأجلها، وذلك بقوله "لن نتلقى اليوم أي أسئلة من هذا النوع. سنجيب عن أسئلة تتعلق بكرة القدم".

ثم توجه صحافي آخر إلى مدرب إيرلندا زاعما "لاعبوكم وصفوا لاعبينا بالقردة خلال المباراة..."، قبل أن يقاطعه مسؤول في الاتحاد الإيرلندي فورا وينفي ذلك الزعم، مكررا "هذا غير صحيح إطلاقا"، فيما أُخذ الميكروفون من الصحافي المعني.

وصرخ الصحافي "لا تلمسني، لا تلمسني"، قبل أن ينهي الوفد الإيرلندي المؤتمر الصحافي على وقع هذه الأحداث.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أدانت تصرفات المنتخب الإيرلندي، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إيرلندا بأنها تقف في "الجانب الخطأ من التاريخ".

وقال هالغريمسون للصحافيين "تجاوز هذه المحنة والخروج منها معا كفريق واحد سيكون بمثابة انتصار هائل بالنسبة إليّ. أقول ذلك من صميم قلبي".

وأضاف قائلا "كل التحديات التي مرّ بها هذا المنتخب، وكل الانتقادات. مجرد أن نبقى مجموعة متماسكة بعد هذه المباراة، سيكون ذلك انتصارا كبيرا بالنسبة إليّ ولهذه المجموعة وللاتحاد".

وتابع "كانت هناك الكثير من المشاعر لدى الناس في إيرلندا حيال هذا الأمر، ومن الواضح أن ذلك يؤثر في اللاعبين أيضا".

وأردف الآيسلندي قائلا "نريد أن نقدم أداء جيدا، لكن الأمر سيبقى دائما تحديا عندما تكون الأجواء المحيطة صاخبة إلى هذا الحد؛ لذلك نحاول التركيز على الجانب الكروي، وقمنا بالكثير من الأمور للمساعدة في هذا المجال".

وأشار إلى أن "أحد التغييرات التي أدخلناها في المباريات الأخيرة هو أننا، قبل دخول أرض الملعب، نقوم بصلاة قصيرة ونتحلق مع اللاعبين والجهاز الفني بأكمله، فقط لتهدئة أنفسنا قبل النزول إلى الملعب".