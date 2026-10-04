إنجلترا تسحق كرواتيا بسباعية تاريخية في دوري الأمم

سحق المنتخب الإنجليزي مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف نظيفة، السبت، في دوري الأمم الأوروبية، محققًا أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين.

هاري كين بقميص منتخب إنجلترا خلال مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، 3 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

حقق المنتخب الإنجليزي، مساء أمس السبت، فوزًا عريضًا على مضيفه الكرواتي بنتيجة 7-0، في الجولة الثالثة من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، مسجلًا أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين.

وفرضت إنجلترا سيطرتها منذ البداية، وأنهت الشوط الأول متقدمة بأربعة أهداف، حملت توقيع هاري كين وجود بيلينغهام وأنتوني غوردون وبوكايو ساكا.

وواصل المنتخب الإنجليزي تفوقه بعد الاستراحة، فأضاف كين هدفه الثاني، ثم ساكا هدفه الشخصي الثاني، قبل أن يختتم مورغان روجرز مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة.

وكرّست النتيجة أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب الكرواتي، متجاوزة خسارته أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم عام 2018، كما شكلت أكبر خسارة له على أرضه.

ورفع الفوز رصيد إنجلترا إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.