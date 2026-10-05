مدرب إيرلندا: شعرت بأن إسرائيل "تحاول ترهيبنا" منذ صافرة البداية

قال مدرب منتخب إيرلندا، هايمير هالغريمسون، إنه شعر بأن المنتخب الإسرائيلي "يحاول ترهيب" فريقه خلال التعادل 1-1 في دوري الأمم الأوروبية، مشيرا إلى توتر كبير بين الفريقين واتهامات بتعرض أحد أفراد الجهاز الفني الإيرلندي للبصق.

مدرب منتخب إيرلندا، هايمير هالغريمسون، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة (Getty Images)

أكد مدرب منتخب إيرلندا، هايمير هالغريمسون، إنه شعر بأن منتخب إسرائيل كان "يحاول ترهيب" فريقه، خلال التعادل بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (1-1)، في مباراة أقيمت بدون جمهور في صربيا مساء الأحد.

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وخيّم التوتر على الأجواء بين الفريقين خلال فترة الاستراحة، بعد صدور ادعاءات بتعرض أحد أفراد الجهاز الفني الإيرلندي للبصق من جانب لاعب إسرائيلي.

وقال هالغريمسون: "الأجواء متوترة وهناك الكثير من المشاعر".

وأضاف: "كان هناك اتهام بالبصق على شخص، لكنني لم أر ذلك. لا نريد الحديث عن هذا. ستجري مراجعة الأمر، على الأرجح مثل كل شيء آخر حدث بين الفريقين".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن هالغريمسون قوله: "شعرت بأنهم كانوا يحاولون ترهيبنا منذ صافرة البداية، لكنني أشيد كثيرا باللاعبين لتمسكهم بالهدوء. كان من الممكن أن تتحول المباراة إلى سلسلة من البطاقات الصفراء والحمراء، لكننا حافظنا على رباطة جأشنا، وكان اللاعبون متماسكين وأجادوا السيطرة على مشاعرهم".

وتصاعد التوتر بين المنتخبين منذ مباراتهما السابقة في المجر، التي انتهت بفوز أيرلندا 3-0، وسط اتهامات متبادلة بسلوكيات مسيئة.

وبلغ التوتر ذورته أول من أمس، السبت، عندما قرّر المنتخب الإيرلندي فضّ مؤتمره الصحافي أبكر من المقرّر؛ وذلك على خلفية أسئلة استفزازية من صحافيين إسرائيليين بسبب موقف دبلن المؤيد لحقوق الفلسطينيين، والمناهض لحرب الإبادة الجماعية وتوسيع الاستيطان.