رونالدو يفتح باب العودة إلى المنتخب البرتغالي ويعتذر عن مغادرة معسكره

قدم رونالدو اعتذاره عن مغادرته معسكر منتخب بلاده البرتغال، وفتح الباب أمام العودة للعب الدولي حيث قال: "سأكون متاحا، كما كنت دائما حتى اليوم، للمنافسة وتحقيق الانتصارات من أجل منتخبنا الوطني".

فتح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، الباب أمام العودة إلى المنتخب البرتغالي، مقدما اعتذاره عن مغادرته معسكر "سيليساو" أوروبا.

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ورغم اتهامه المدرب جورجي جيسوس بالإخلال بوعده مرتين، قال رونالدو في بيان "سأكون متاحا، كما كنت دائما حتى اليوم، للمنافسة وتحقيق الانتصارات من أجل منتخبنا الوطني".

ونشر رونالدو بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "هذه حقيقة ما حدث مع جورجي جيسوس"، مضيفا "كما وعدت، سأكشف لكم كل الظروف التي أحاطت بالمعسكر الأخير لمنتخب البرتغال".

وكشف قائد البرتغال في بيانه "لقد جهزت رسالة لجماهيرنا في البرتغال، ما زلت أحتفظ بها، بالكلمات التي سأوجهها لهم بمناسبة اعتزالي بعد كأس العالم، لمغادرة المنتخب بسيناريو جيد".

وتابع "وفي رحلة العودة من الولايات المتحدة، طالبني رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإعادة النظر في قرار اعتزالي دوليا، لأن اتحاد الكرة يريد استمراري مع المنتخب ثم سألني عن رأيي في المدرب الحالي (جيسوس) ضمن قائمة من أسماء أخرى لم يكشفها لي رئيس الاتحاد".

وواصل مهاجم النصر السعودي "لقد أكدت لرئيس الاتحاد أن تعيين جورجي جيسوس سيكون قرارا صائبا، لذا كنت سعيدا للغاية عند تقديمه لوسائل الإعلام، فقد كان قرارا صحيحا، وهو ما تؤكده النتائج الحالية للمنتخب".

وأشار "بعد بضعة أيام، تلقيت اتصالا أوليا من مدرب المنتخب الجديد يعرب فيه عن رغبته في مقابلتي شخصيا، ووافقت على إجراء المقابلة، واتفقنا على أن تكون بعد انتهاء إجازتي".

وأوضح "التقينا بالفعل في معسكر منتخبنا استعدادا للموسم الجديد، وأكد لي مدرب المنتخب أنه سيعتمد علي، وسأكون ركيزة أساسية في مشروعه، وكشف لي خطته بشأني، وأنني سأشارك في أول مباراتين، بينما سيضطر لإجراء 3 أو 4 تبديلات في كل مباراة للحفاظ على المعدلات البدنية".

وواصل النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما سرد الكواليس، قائلا "لقد اقترح علي المدرب مشاركتي في المباراة الأولى ثم البقاء في البرتغال، وعدم السفر مع بعثة المنتخب إلى النرويج والدانمارك، ثم انضم مجددا للمنتخب قبل المباراة الأخيرة في ملعب (دراغاو)".

واستدرك "ولكنني رفضت هذا الاقتراح بشكل واضح وصريح، ولم أرفض بداعي أنني لن أرتدي شارة قيادة الفريق في المباريات الخارجية، ولكن الحصول على ميزة البقاء في البرتغال، لن تجعلني أظهر كقدوة جيدة، وفي النهاية وافق المدرب على قراري".

واستطرد رونالدو "لقد دارت هذه المناقشة في حضور المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، سيماو كوتينيو".

وتابع قائد البرتغال "وقبل يوم من بداية المعسكر، جاء المدرب إلى منزلي في لشبونة بناء على طلبه، ودارت بيننا مناقشة جديدة، وكانت هادئة، واتفقنا خلالها على ضرورة الالتزام بكل ما اتفقنا عليه في أغسطس (آب)".