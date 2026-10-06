"يويفا" يفتح تحقيقا ببصق لاعب إسرائيلي على مسؤول بمنتخب إيرلندا

بحسب صحيفة "ذي آيريش تايمز" الإيرلندية، يُشتبه في أن لاعبا إسرائيليا بصق على مدير الأداء في المنتخب المنافس داميان دويل. وأكد المدرب الآيسلندي لإيرلندا هايمير هالغريمسون لاحقا وقوع حادثة.

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، "تحقيقا تأديبيا" بعد الاطلاع على "التقارير الرسمية" لمباراة إيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، والتي أفادت بـ"ادعاء بوقوع حادثة".

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وأوضح الاتحاد أنه "تم تعيين مفتش تابع ليويفا مختص بشؤون الأخلاقيات والانضباط لإجراء تحقيق تأديبي بشأن سلوكيات محتملة غير لائقة من جانب لاعب واحد أو أكثر"، خلال التعادل 1-1 بين المنتخبين في باتشكا توبولا في صربيا.

وبحسب صحيفة "ذي آيريش تايمز" الإيرلندية، يُشتبه في أن لاعبا إسرائيليا بصق على مدير الأداء في المنتخب المنافس داميان دويل.

وأكد المدرب الآيسلندي لإيرلندا هايمير هالغريمسون لاحقا وقوع حادثة.

وقال للصحافيين بعد المباراة "نعم، كنت هناك"، مضيفا "لن أعلق على ذلك، فهذا أمر ستنظر فيه على الأرجح لجنة تأديبية".

وأقيمت هذه المباراة، على غرار المواجهة التي جمعت المنتخبين قبل أسبوع وانتهت بفوز إيرلندا 3-0، في أجواء شديدة التوتر. وبعد تهديد لاعبين إيرلنديين بالمقاطعة احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، أُقيمت مباراة الذهاب في نهاية المطاف في ديبريتسن بالمجر.

وامتدت التوترات إلى المؤتمرات الصحافية، إذ اضطر المنظمون إلى اختصار المؤتمر الذي سبق المباراة الثانية بعد أسئلة طرحها صحافيون إسرائيليون.

وخلال المباراتين، خفض اللاعبون الإيرلنديون رؤوسهم بشكل واضح أثناء عزف نشيد منافسيهم، كما لم يتبادل قائدا المنتخبين الأعلام التذكارية أو المصافحة.