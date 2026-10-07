أمم إفريقيا 2025: المحكمة تحسم مصير النهائي المجنون بين المغرب والسنغال

تتجه قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى الحسم، الخميس، أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان، بعدما طعن الاتحاد السنغالي بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار منتخب بلاده خاسرا إداريا 3-0، رغم فوزه على أرض الملعب

تتجه قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى محطتها الحاسمة، إذ تنظر محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الخميس في لوزان السويسرية، في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0 إداريا.

وكانت السنغال قد فازت على المغرب 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف في "كاف" لاحقا اعتبارها خاسرة إداريا، بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب احتجاجا على ركلة جزاء احتسبت للمغرب في الوقت بدل الضائع.

ويرى الجانب السنغالي أن القرار حرم المنتخب من لقب حُسم على أرض الملعب، فيما يتمسك "كاف" بتطبيق لوائح البطولة المتعلقة بمغادرة الملعب قبل نهاية المباراة.

وتكتسب القضية أهمية تتجاوز نتيجتها الرياضية، إذ تطرح تساؤلات بشأن حدود سلطة الحكام ودور الهيئات التأديبية في تغيير نتائج المباريات بعد انتهائها. وقال الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان، تيبو أولريش، إن القضية تمثل حالة استثنائية في تاريخ كرة القدم.

وستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة بحضور ممثلين عن الاتحادين المغربي والسنغالي و"كاف"، فيما أكدت محكمة التحكيم الرياضي أنها لن تصدر قرارها الخميس، لكنها ستبدأ مداولاتها فور انتهاء الجلسة.

ويأتي نظر القضية وسط جدل إضافي بعد مطالبة الحكومة السنغالية بفتح تحقيق دولي بشأن شبهات فساد داخل قيادة الاتحاد الإفريقي، وهي اتهامات ينفيها "كاف" ويتمسك في المقابل باستقلال هيئاته التأديبية.