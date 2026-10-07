كاين يعادل رقم شيلتون ويضع رونالدو في مرمى طموحه

واصل هاري كاين كتابة اسمه في تاريخ المنتخب الإنجليزي، بعدما عادل الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية برصيد 125 مباراة، وسجل هدفين في الفوز على التشيك 3-0.

هاري كاين يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لإنجلترا أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي، 6 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

دخل هاري كاين تاريخ المنتخب الإنجليزي من بوابة جديدة، بعدما عادل الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية، المسجل باسم الحارس السابق بيتر شيلتون برصيد 125 مباراة، قبل أن يفتح الباب أمام طموح أكبر: الاقتراب من الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في عدد الأهداف الدولية.

واحتفل كاين بإنجازه على أفضل طريقة، بتسجيل هدفين في فوز إنجلترا على جمهورية التشيك 3-0، ليرفع رصيده إلى 91 هدفا دوليا، ويؤكد في الوقت ذاته أنه لا يفكر في إنهاء مسيرته مع المنتخب في المستقبل القريب.

ويتربع رونالدو، البالغ 41 عاما، على صدارة الهدافين الدوليين عبر التاريخ برصيد 146 هدفا مع البرتغال، لكن كاين، البالغ 33 عاما، لم يستبعد إمكانية الاقتراب من هذا الرقم.

وقال مهاجم إنجلترا: "سنرى إلى أي مدى يمكننا الوصول. الفارق لا يزال نحو 50 هدفا، وهو رقم كبير جدا حاليا، لكن من يدري؟ أنا في حالة بدنية ممتازة".

وأضاف: "أفكر موسما بموسم. طالما أشعر بأنني قادر على مساعدة الفريق، فسأواصل التواجد".

ووصف كاين معادلة رقم شيلتون، بعد 11 عاما من مباراته الدولية الأولى، بأنها إنجاز "يفوق أحلامه"، فيما أشاد مدرب إنجلترا توماس توخل بما حققه مهاجمه، مؤكدا أنه "يستحق الأضواء والإشادة".

ويعيش كاين فترة لافتة منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، حيث واصل تحطيم الأرقام، وأصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الألماني، محققا ذلك خلال 98 مباراة فقط.

وأكد المهاجم الإنجليزي أنه لا يزال يضع لنفسه أهدافا جديدة، قائلا: "لن أتوقف. سأواصل العمل والدفع إلى الأمام وسأرى إلى أين سيقودني ذلك. وربما بعد عشر سنوات أو نحو ذلك، سنعرف أين كان سقف طموحي".