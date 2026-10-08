"يويفا" يحدد مواصفات مرشحه لمنافسة إنفانتينو على رئاسة "فيفا"

يدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتجاه البحث عن منافس لجياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة (فيفا)، مشترطا أن يحظى المرشح بالاحترام والقدرة على توحيد الاتحادات، إلى جانب الخبرة والارتباط العميق بكرة القدم.

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مواصفات الرئيس الذي يرغب في رؤيته خلفا للسويسري جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حين قال إن المرشح لرئاسة (فيف) يجب أن يكون "شخصية تحظى بالاحترام، وتتمتع بقدرة على توحيد الصفوف، ولها جذور عميقة في عالم كرة القدم".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعقد (يويفا) اجتماعا لاتحاداته الـ55 الأعضاء في الاتحاد القاري، وتضمّن الاجتماع وضع إستراتيجية للبحث عن منافس لإنفانتينو قبل الموعد النهائي في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأوضح (يويفا)، الخميس، أن المرشح المنشود هو من "يمثل (فيفا) على الصعيد العالمي ويقدم قيادة دون الانخراط في المهمات الإدارية التنفيذية".

ولم يشهد اجتماع اليوم مناقشة هوية هذا المرشح المحتمل، وإن كان من المؤكد أنه لن يكون رئيس (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، كما يحتمل ألا يكون المرشح أوروبيا إطلاقا، وذلك سعيا لكسب أصوات عالمية من بين الاتحادات الـ211 الأعضاء في (فيفا).

واستغل تشيفرين الاجتماع لتأكيد عزمه على الترشح لولاية رابعة وأخيرة لرئاسة (يويفا)، ومن المقرر أن تجري الانتخابات لرئاسة الاتحاد الأوربي في 22 نيسان/ أبريل المقبل في عاصمة كازاخستان، أستانا.

ومثلما هو حال تشيفرين، فقد انتُخب إنفانتينو لرئاسة (فيفا) لأول مرة في عام 2016، ويسعى كذلك حاليا للحصول على ولاية رابعة تمتد حتى عام 2031.

ويقود المحامي السلوفيني تشيفرين جهودا عالمية يبذلها مسؤولون في عالم كرة القدم منذ شهر تموز/ يوليو الماضي للإطاحة بإنفانتينو من منصبه، الذي اتخذ طابعا تنفيذيا متزايدا.

وكانت خطة إنفانتينو، التي أُعدت سرا وسرعان ما أجهضت، لبيع حصص في بطولة كأس العالم وبطولات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص، قد دفعت (يويفا)، الذي طالما أبدى قلقه إزاء مشاريع (فيفا) ونظام حوكمته، إلى اتخاذ قرار بالبحث عن منافس للمسؤول السويسري.

وجاء في بيان أصدره (يويفا) عقب الاجتماع الذي استمر يوما كاملا في العاصمة الألمانية برلين: "يحتاج (فيفا) أيضا إلى قيادة جديدة: شخصية تحظى بالاحترام وتتمتع بقدرة على توحيد الصفوف، ولها جذور عميقة في كرة القدم، وتمتلك الرؤية والخبرة اللازمتين للقيادة، والقدرة على كسب الثقة عبر مختلف المناطق، فضلا عن التزام راسخ لا لبس فيه بالتطوير والإصلاح والنزاهة والاستقلالية".

وفي سياق معالجة الشكوك المثارة حول نزاهة بعض قرارات (فيفا) المتعلقة بكأس العالم، طلبت قائمة الإصلاحات المستقبلية التي اقترحها (يويفا) "حماية تعيينات وعمل هيئات الرقابة في (فيفا)، من أي تدخل رئاسي أو تنفيذي".

وأثار تعامل (فيفا) مع حالات معينة، مثل قرارات البطاقات الحمراء أو أهلية اللاعبين، مثل حالات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وحارس مرمى الكونغو الديمقراطية ليونيل مباسي، قلقا عالميا.

وتعود جذور المخاوف بشأن تدخل إنفانتينو في شؤون المنافسات الميدانية إلى قرار (فيفا) بإشراك فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه، في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025، رغم أنه لم يكن بطلا للدوري الأميركي لكرة القدم آنذاك، ودون وجود عملية واضحة أو مشاورات مسبقة لاتخاذ هذا القرار.

وذكر (يويفا) أن قائمة إصلاحاته المقترحة لـ(فيفا) حظيت بدعم جميع أعضائه باستثناء أذربيجان، التي تعهدت بمنح صوتها لإنفانتينو، وينحدر أحد كبار مساعدي رئيس (فيفا) في حملته الانتخابية من أذربيجان.

وفي مقترح يحمل دلالة واضحة، تضمنت قائمة الإصلاحات المحتملة لـ(يويفا) بندا ينص على "عدم جواز استخدام موارد (فيفا) لتحقيق أغراض شخصية أو انتخابية".

ويشار إلى أنه من بين الأشخاص الذين أعلنوا هذا الأسبوع رغبتهم في خوض الانتخابات ضد إنفانتينو، المدافع السابق لمنتخب سويسرا ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رامون فيغا.

وستكون هذه هي المحاولة الثانية لفيغا لتحدي إنفانتينو، وذلك بعد أن أخفق في عام 2019 في الحصول على دعم الاتحادات الخمسة المطلوبة لتأييد ترشحه.