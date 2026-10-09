قمة بين روما وكومو وإنتر ميلان يواجه بارما في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار إلى قمة روما وكومو، فيما يواجه إنتر ميلان ضيفه بارما، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، في صراع مبكر على صدارة الترتيب.

لاعب ميلان لوكا مودريتش خلال المباراة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، على ملعب "أليانز" في تورينو، 6 أيلول 2026 (Getty Images)

تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مع استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي روما المتصدر مع كومو، فيما يستضيف إنتر ميلان فريق بارما، في مواجهتين قد تؤثران على صراع الصدارة.

ويتصدر روما الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على إنتر ميلان، بينما يحتل كومو المركز الثامن برصيد 10 نقاط، ويأتي بارما في المركز الخامس عشر بأربع نقاط.

ويخوض روما، بقيادة المدرب جيان بييرو غاسبيريني، اختبارًا صعبًا أمام كومو ومدربه سيسك فابريغاس، وسط غيابات وشكوك بشأن جاهزية عدد من اللاعبين، فيما يعوّل أصحاب الأرض على نجمهم الأرجنتيني الشاب نيكو باز لمحاولة إيقاف المتصدر.

وفي المقابل، يسعى إنتر ميلان إلى استغلال اللعب على ملعبه "سان سيرو" لتحقيق الفوز على بارما ومواصلة الضغط على روما. ويعتمد الفريق، بقيادة كريستيان كيفو، على قوته الهجومية بقيادة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام، مع ترقب عودة بعض العناصر المصابة.

أما بارما، الذي يقوده المدرب ألبرتو جيلاردينيو، فيأمل بتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة وغياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة.

وتشهد الجولة أيضًا مواجهات بين جنوى وفيورنتينا، ونابولي وفروزينوني، ولاتسيو ومونزا، وليتشي وبولونيا، وكالياري ويوفنتوس، وأتالانتا وفينيسيا، وتورينو وأودينيزي.