أرسنال يقلب تأخره أمام ليدز إلى فوز ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي

انتزع أرسنال الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه ليدز، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعا بذلك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي.

قلب فريق أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه ليدز إلى فوز (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وفشل الفريقان في الشوط الأول من استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني افتتح ليدز أهداف اللقاء في الدقيقة 55؛ من تسديدة قوية لجيمس جستين لمسها غابرييل ماغاليس برأسه قبل أن تعانق الشباك.

وتعادل أرسنال في الدقيقة 62 عندما هيّأ بن وايت الكرة برأسه إلى ريكاردو كالافيوري، الذي قابلها بتسديدة قوية لمست يد الحارس جيمس ترافورد وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة 70 سجل أرسنال الهدف الثاني إثر تسديدة قوية من برونو غيماريش من على حدود منطقة الجزاء.

ورفع أرسنال بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الذي سيواجه ليفربول غدا الأحد، وفي المقابل بقي رصيد ليدز عند تسع نقاط في المركز الخامس.