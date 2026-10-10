برشلونة يهز شباك خيتافي بثلاثية ويحافظ على العلامة الكاملة

نجح برشلونة بمواصلة انتصاراته بعد فوز مقنع (3-0) على خيتافي، وسجّل للفريق الكتالوني كلّ من غوردون (1) وجيسوس (30) وكوندي (71).

فاز برشلونة على ضيفه خيتافي (3-0)، مساء السبت، ليواصل الفريق الكتالوني سلسلة انتصاراته في أول جولة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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وتقدم البارسا بأسرع هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجله الإنجليزي أنطوني غوردون بعد مرور 78 ثانية، ثم أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الفرنسي جوليس كوندي هدفا ثالثا في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه الثامن تواليا ليتربع في الصدارة برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط مع أتلتيكو مدريد الثاني، الذي فاز 2-1 على ديبورتيفو آلافيس في وقت سابق اليوم السبت.

أما خيتافي فتجمّد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وكسر برشلونة صمود منافسه بعد 78 ثانية فقط، عندما سدد غوردون كرة من على حدود منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بقدم أحد المدافعين قبل أن تدخل المرمى.

وبعدها هدد برشلونة مرمى منافسه بأكثر من محاولة لغافي ولامين يامال وإيريك غارسيا، وفي المقابل كان جوان غارسيا حارس مرمى البارسا يقظا في التصدي لمحاولة من إيفان آزون في الدقيقة 26.

وبعدها بأربع دقائق، توغل جيسوس داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة على يمين الحارس ليحتفل المهاجم البرازيلي بهدفه الثاني في الدوري والثالث في 5 مباريات بقميص برشلونة في جميع البطولات، منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال.

وفي الشوط الثاني أضاف مدرب برشلونة هانزي فليك دماء جديدة للفريق بإجرائه 5 تبديلات على 3 دفعات بإشراك فيرمين لوبيز وبيدري مكان أولمو وغافي، ثم مارك بيرنال وكريم أديمي مكان رودري وغوردون، وأخيرا حمزة عبد الكريم مكان جيسوس.

وفي تلك اللحظات أضاف الفريق الكتالوني هدفا ثالثا سجله كوندي بعد عرضية متقنة من يامال في الدقيقة 73.

وعزز هذا الفوز من معنويات فليك ولاعبيه قبل اختبارين خارج الأرض أمام غالطة سراي التركي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة ريال بيتيس بعدها بثلاثة أيام في الجولة القادمة من الدوري.