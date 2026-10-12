سحابة من الشكوك على موسم البريميرليغ بسبب الاتهامات ضد مانشستر سيتي

تداعيات قضية مانشستر سيتي تركت بقية فرق الدوري الإنجليزي في حالة انتظار وجمود. ولم يتم حتى الآن تحديد أي عقوبة لكن حسم عدد كبير من النقاط والهبوط أو الطرد يبقى مطروحا. كما يلوح احتمال سحب ثلاثة ألقاب في الدوري.

خرج مانشستر سيتي سالما من استقبال عدائي في "أنفيلد" خلال أول مباراة له منذ صدور حكم بإدانته في قضية مخالفات مالية واسعة النطاق، لكن فوزه على ليفربول 3-0 سلّط الضوء على حالة عدم يقين باتت تحيط بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويتربع فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا على صدارة الترتيب بعدما حقق ستة انتصارات متتالية، من بينها انتصارات لافتة خارج أرضه على أكبر منافسيه، بعدما كان قد تغلب أيضا على جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

ومع ذلك، قد لا تكون لهذه النقاط أي قيمة ما لم ينجح السيتي في استئنافه ضد قرار لجنة مستقلة دانته بأكثر من 100 مخالفة موجهة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتم حتى الآن تحديد أي عقوبة. لكن إذا فشل استئناف السيتي، فإن حسم عدد كبير من النقاط، بما قد يؤدي إلى الهبوط أو حتى الطرد من دوري الأضواء الإنجليزي، يبقى مطروحا.

كما يلوح احتمال سحب ثلاثة ألقاب في الدوري أحرزها السيتي بين عامي 2009 و2018، وهي الفترة التي تتعلق بها الاتهامات.

وبالنسبة لدوري يتفاخر باستمرار بقاعدته الجماهيرية العالمية الضخمة، فإن احتمال استمرار إجراءات الاستئناف لأشهر عدة، مع بقاء علامة استفهام حول كل نتيجة يحققها السيتي وما تعنيه لبقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يشكل ضررا كبيرا.

وقال القائد السابق لمانشستر يونايتد والمحلل الرياضي حاليا غاري نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا ليس جيدا للدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الراهن. هذا ما أدركته اليوم".

وأضاف "هذا سيئ جدا للدوري، وسيستمر الأمر لبضعة أشهر".

من جهته، شدد المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا على أن "حالة عدم اليقين ليست جيدة لأحد".

وأبقت الهزيمة ليفربول متأخرا بفارق تسع نقاط عن السيتي في المركز التاسع.

وحتى إذا تبين أن ليفربول ليس بالقوة الكافية للمنافسة على اللقب، فإن النقاط الثلاث التي خسرها الأحد قد تكون حاسمة في الصراع على مقعد في دوري أبطال أوروبا.

كما قد تؤثر العقوبة المحتملة بحق السيتي على معركة تفادي الهبوط.

وقال مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر لشبكة "سكاي سبورتس": "هذه المباراة اليوم، ماذا تعني للمستقبل؟"، مضيفا "يجب حسم هذا الأمر قبل نهاية الموسم. لا يمكن أن يستمر حتى نهاية الموسم لأن الجميع يُخدعون".

ليفربول يشعر بالازدراء

يشعر ليفربول بأنه أحد أكثر المتضررين من الكشف عن مخالفات السيتي، بعدما حل وصيفا خلفه ثلاث مرات خلال الأعوام الاثني عشر الماضية.

ويعتقد منافسو السيتي أن الإنفاق غير القانوني خلال الفترة بين 2009 و2018 هو الذي أسس أيضا لحقبة ذهبية لا تزال تؤتي ثمارها حتى اليوم.

وكان متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أنفق مبلغا قياسيا بلغ 460 مليون جنيه إسترليني (609 ملايين دولار) خلال فترة انتقالات واحدة قبل بضعة أشهر فقط، وجنى المكاسب فورا.

وبدا ليفربول عاجزا هجوميا في غياب المصابين المجري دومينيك سوبوسلاي والسويدي ألكسندر إيزاك والهولندي كودي جاكبو الأحد، ما اضطر إيراولا إلى منح الويلزي لويس كوماس البالغ 21 عاما أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز كرأس حربة.

في المقابل، امتلك ماريسكا رفاهية الدفع بالبلجيكي جيريمي دوكو من مقاعد البدلاء في وقت مبكر من الشوط الثاني، في تبديل غيّر مجريات المباراة.

وبعد لحظات، تسبب الجناح البلجيكي في حصول الهولندي ريان خرافنبرخ على البطاقة الصفراء الثانية، ولم يستطع ليفربول بعدها استعادة توازنه.

وساهم دوكو في الهدفين الأول والثالث للسيتي اللذين سجلهما النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي، وبينهما أحرز هو نفسه هدفا رائعا في الزاوية العليا للمرمى.

وكان هذا العمق في التشكيلة عاملا أساسيا في صعود السيتي ليصبح القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية منذ استحواذ مدعوم من أبو ظبي على النادي عام 2008.

وكما أظهرت الهتافات واللافتات والأعلام والأوشحة في "أنفيلد"، فإن السيتي يواجه الآن اتهامات بأنه شق طريقه إلى القمة عبر الغش.

لكن التداعيات تركت بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا في حالة انتظار وجمود، مترقبة نهاية قضية بدأت قبل ثمانية أعوام.