جيرارد: ينبغي تجريد مانشستر سيتي من الألقاب التي حصل عليها

قال لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد، إنه ينبغي تجريد نادي مانشستر سيتي من ألقابه في السنوات الأخيرة، بعد إدانته بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، ومنعه من التعاقد مع لاعبين جدد، دون مصادرة ميداليات اللاعبين أنفسهم.

يرى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد أنه ينبغي تجريد مانشستر سيتي من ألقابه، أو وضع علامة تمييز بجوار إنجازاته عقوبةً على انتهاكه القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وطالب قائد ليفربول السابق بفرض عقوبات صارمة على مانشستر سيتي، تشمل الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد وخصم نقاط على مدار عدة مواسم، معتبرا أن أي إجراء يتخذ يجب أن يمثّل سابقة.

وخلصت لجنة مستقلة إلى أن مانشستر سيتي انتهك لوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلقة بتقديم معلومات مالية دقيقة، خلال الفترة الممتدة بين موسمي 2009 - 2010 و2017 - 2018.

من جانبه، تمسك مانشستر سيتي، ببراءته وتقدم باستئناف ضد نتائج اللجنة.

وقال جيرارد في تصريحات إعلامية: "لا أريد أن يعيد اللاعبون الأفراد ما حصلوا عليه (من ميداليات أو جوائز)".

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لا أعتقد أن ذلك سيكون صائبا. أنا شخصيا لا أقبل بأي شيء، فقد تصالحت مع وضعي وما حققته. لكن فيما يتعلق بالنادي، فإنه ينبغي تجريده من الألقاب التي حصل عليها".

وأوضح: "في رأيي، لا بد من وضع علامة مميزة (أو إشارة استثنائية) في السجلات التاريخية، سواء تمثلت في وضع علامة تذكيرية (مثل النجمة) بجوار إنجازاتهم طوال تلك السنوات".

وأردف قائلا: "يجب أن تكون هناك علامة تمييز كحد أدنى، فحينها لن يهم ما إذا كانت الألقاب ستسحب أم لا. بمجرد وجود تلك العلامة، سيعرف الجميع أن ذلك حدث بسبب ما نعلم جميعا أنه قد وقع".

ورفض جيرارد فكرة هبوط مانشستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، معتبرا أن خطوة كهذه ستضر بغير عدل بالأندية التي تتنافس للصعود من دوري كرة القدم الإنجليزي.

وبدلا من ذلك، يفضل جيرارد فرض عقوبات تمتد عبر عدة مواسم، إذ قال: "أعتقد أن العقوبة يجب أن تشمل الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد، وخصم نقاط على مدار فترة زمنية وجعلهم يعانون كما جعلوا الجميع يعانون طوال السنوات التسع أو العشر التي قاموا فيها بتلك الممارسات".