دورتموند يمدّد عقد مدربه نيكو كوفاتش حتى صيف 2029

مدّد بوروسيا دورتموند الألماني عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش حتى صيف عام 2029، بعد النتائج التي حققها مع الفريق، أبرزها قيادته إلى المركز الثاني في الدوري الألماني الموسم الماضي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كوفاتش خلال مباراة الفريق أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني، 9 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش حتى صيف عام 2029، ليواصل قيادة الفريق بموجب عقد جديد يمتد لموسمين إضافيين.

وقال المدير الرياضي للنادي، لارس ريكن، إن دورتموند يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة كوفاتش، مشيرًا إلى أن المدرب البالغ 54 عامًا أسهم في تطوير أداء الفريق بصورة متواصلة، ويحظى بتقدير كبير داخل النادي.

وأضاف ريكن أن تمديد العقد يعكس رغبة دورتموند في الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية، فيما أكد كوفاتش أن الفريق بدأ مسارًا واضحًا للتطور، ووضع أسسًا مهمة للمستقبل، معربًا عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق حتى الآن.

وتولى كوفاتش تدريب دورتموند في شباط/فبراير 2025، خلفًا لنوري شاهين، الذي أُقيل من منصبه في أواخر كانون الثاني/يناير من العام نفسه، على خلفية تراجع النتائج. وكان المدرب الكرواتي قد وقّع عقدًا أوليًا يمتد حتى صيف 2026، قبل أن يجدده النادي في آب/أغسطس 2025 حتى نهاية موسم 2026-2027.

ونجح كوفاتش خلال النصف الثاني من موسمه الأول في قيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، قبل أن ينهي دورتموند الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الألماني، برصيد 73 نقطة، متأخرًا بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتوج باللقب.

وكان دورتموند قد تعاقد مع شاهين في صيف 2024، بعد رحيل إدين ترزيتش، الذي قاد الفريق إلى وصافة الدوري الألماني وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في العام نفسه.

وعلى الرغم من خسارة دورتموند أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1-2 في كأس السوبر الألمانية أواخر آب/أغسطس، استعاد الفريق توازنه، محققًا ستة انتصارات وتعادلًا واحدًا في مختلف المسابقات، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 13 نقطة بعد خمس جولات، متقدمًا بنقطتين على بايرن ميونيخ.

ويستعد الفريق الألماني لمواجهة مضيفه بودو غليمت النرويجي، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.