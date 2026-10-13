فينيتسيا يقيل مدربه ستروبا بعد ست هزائم متتالية في الدوري الإيطالي

أقال نادي فينيتسيا الإيطالي مدربه جوفاني ستروبا، اليوم الثلاثاء، بعد خسارة الفريق مبارياته الست الأولى في الدوري، ليقبع في المركز الأخير من دون نقاط، عقب عودته هذا الموسم إلى الدرجة الأولى.

ستروبا خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي، 12 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلن نادي فينيتسيا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه جوفاني ستروبا، عقب بداية متعثرة للموسم، خسر خلالها الفريق مبارياته الست الأولى في الدوري، ليقبع في المركز الأخير من دون نقاط.

وأوضح النادي، في بيان، أنه أنهى مهام ستروبا وجهازه التدريبي، موجّهًا الشكر إليهم على العمل والالتزام والاحترافية خلال فترة توليهم المسؤولية.

وكان ستروبا قد تولى تدريب فينيتسيا في حزيران/يونيو 2025، وقاده إلى العودة مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تصدره دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

لكن الفريق عجز عن تحقيق أي نقطة منذ انطلاق الموسم الحالي، وكانت آخر خساراته أمام أتالانتا بنتيجة 1-3، الإثنين، في برغامو. كما استقبلت شباكه 16 هدفًا، ليكون صاحب أسوأ سجل دفاعي في الدوري حتى الآن.

ويُعد فينيتسيا رابع فريق في الدوري الإيطالي يغيّر مدربه منذ بداية الموسم، بعد فيورنتينا وبولونيا وبارما.