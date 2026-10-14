دوري أبطال أوروبا: بايرن يسقط في فخ التعادل وبرشلونة يكتسح غلطة سراي

اكتسح برشلونة الإسباني مضيفه غلطة سراي التركي في إسطنبول برباعية مقابل هدف، فيما وقع بايرن ميونخ بفخ التعادل أمام مضيفه فيكينغ النرويجي بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا.

سقط بايرن ميونخ الألماني المنقوص عدديا في فخ التعادل أمام مضيفه فيكينغ النرويجي 3-3 الثلاثاء، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

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وبدا أن العملاق البافاري في طريقه إلى تحقيق عودة مذهلة، بعد تأخره بهدفي الأسترالي جاني ستينسنس (2) وبيتر كريستيانسن (38)، ومن ثم تكشيره عن أنيابه في الشوط الثاني.

وعاد بطل ألمانيا بثلاثية الإنجليزي هاري كين (54 من ركلة جزاء و60) والكولومبي لويس دياز (71)، قبل أن يخسر جهود الفرنسي مايكل أوليسيه إثر طرده (73).

واستغل أصحاب الأرض التفوّق العددي وعادوا بالنتيجة بهدف قاتل سجله البديل هيرمان هاوغن (90).

وعلى الرغم من النتيجة التي تُعد مخيّبة لبايرن، تابع فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني سلسلة مبارياته من دون هزيمة في مختلف المسابقات، والتي وصلت إلى 14 مباراة.

ورفع بايرن رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة أولى لفيكينغ.

واكتسح برشلونة الإسباني مضيفه غلطة سراي التركي 4-1 في إسطنبول.

وبدا أن برشلونة في طريقه إلى خسارة مفاجئة بعد تأخره بهدف الروسي أليكسي باتراكوف (28) ومن ثمّ تلقيه هدفا ثانيا عبر باريس يلماز، ألغيَ بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار" بداعي التسلل (34).

لكن الفريق الكاتالوني عاد قبل نهاية الشوط بهدف البرتغالي جواو كانسيلو (43)، قبل أن يُكمل انتفاضته في ثلاث دقائق، بهدفي فيرمين لوبيس (50) والإنجليزي أنتوني غوردون (53).

فوز هو الثاني لبرشلونة قبل مباراتين صعبتين أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، وضيفه وغريمه ريال مدريد، بعد لقاء مضيفه ريال بيتيس في الدوري.

أما غلطة سراي فقد تلقى صدمة جديدة، بخسارة ثالثة في آخر خمس مباريات ضمن مختلف المسابقات.

وهذه المرة الثانية التي يتلقى فيها عملاق إسطنبول خسارة بأربعة أهداف منذ انطلاق الموسم، بعد سقوطه أمام طرابزون سبور 0-4 في الدوري.

وفاجأ باتراكوف الضيوف بتسديدة قوية زاحفة إثر تمريرة البرتغالي رافايل لياو (28)، قبل تسجيل يلماز الثاني بعد تمريرة بالرأس من الهداف النيجيري فيكتور أوسيمن، بيد أنه ألغيَ بداعي التسلل (34).

ولم تكن محاولات برشلونة كفيلة بالعودة، حتى فعلها كانسيلو الذي كانت له محاولة رائعة قبل هدف أصحاب الأرض الأول، وذلك حين وصلته تمريرة داني أولمو وتابعها في المرمى (43).

وسجل فيرمين الثاني برأسية بعد متابعته عرضية لامين يامال (50) الذي صنع الهدف الثالث لغوردون بتسديدة قريبة من المرمى (53).

وأنهى البديل أدييمي الأمور بتصويبة قوية بعد تمريرة البديل الآخر البرازيلي غابريال جيسوس (59).

وقاد برايان غرودا فريقه لايبزيغ الألماني إلى الفوز 1-0 على ضيفه أيندهوفن الهولندي الذي أهدر له الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش ركلة جزاء.

وقلب فياريال الإسباني تأخره أمام ضيفه نابولي الإيطالي وفاز عليه 3-1 بفضل أهداف الجورجي جورج ميكاوتادزه (23) والأوروغواياني سانتياغو مورينو (26) والبديل الكندي تاني أولواسيي (86) بعد هدف السبق من الكوسوفي أمير رحماني (8).