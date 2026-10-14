"فيفا" يقترح تخصيص 6,3 مليار دولار لتطوير كرة القدم

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضخ ما يزيد على 6,3 مليار دولار لأجل تطوير كرة القدم، بعد النجاح الكبير في كأس العالم 2026، والواردات المالية الوفيرة التي فاقت التوقعات.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتخصيص 6,35 مليار دولار لتمويل برامج تطوير كرة القدم خلال الدورة الرباعية المقبلة، من بينها زيادة المخصصات المالية لكل اتحاد وطني إلى 25 مليون دولار، وفقا لما أكده مصدران مطلعان على الخطة، إلى جانب رسالة اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) مساء الثلاثاء.

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ويعتزم الاتحاد الدولي استثمار العائدات المالية الكبيرة التي حققتها النسخة الأخيرة من كأس العالم، لتعزيز تطوير كرة القدم في الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء، والاتحادات القارية، وغيرها من الجهات المعنية باللعبة، وكانت الخطة الأصلية تقضي بحصول كل اتحاد وطني على 10 ملايين دولار خلال فترة السنوات الأربع.

وقال مسؤولان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المقترح لم يعلن رسميا بعد، إن "فيفا" يعتزم تخصيص أكثر من 5ر3 مليار دولار من احتياطياته المالية لتمويل الخطة، بعدما تعززت هذه الاحتياطيات بفضل النجاح المالي لكأس العالم التي شهدت مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وأوضح المسؤولان لوكالة "أسوشيتد برس" أن "فيفا" يتوقع تحقيق إيرادات تبلغ نحو 15 مليار دولار خلال الدورة المالية الممتدة من عام 2022 إلى 2026، والتي تشمل كأس العالم للرجال التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو رقم يتجاوز التوقعات الأولية بفارق كبير.

ويأتي المقترح في وقت يسعى قادة كرة القدم الأوروبية إلى اختيار مرشح ينافس جياني إنفانتينو على رئاسة "فيفا"، في محاولة لإنهاء ولايته. وكان إنفانتينو أثار جدلا واسعا بخطته المتعلقة بجذب استثمارات خاصة لبطولة كأس العالم، قبل أن يتراجع عنها بعد أيام قليلة من الكشف عنها في تموز/ يوليو الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى التحرك.

ويتولى إنفانتينو رئاسة "فيفا" منذ عام 2016، ويسعى إلى الفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، تلقى قادة الاتحادات القارية الستة الأعضاء في "فيفا" رسالة من إنفانتينو تتضمن تفاصيل الخطة، التي ينتظر وضع صيغتها النهائية خلال اجتماع مجلس "فيفا" في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، قبل عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للموافقة عليها في آذار/ مارس.

وقال إنفانتينو في رسالته، التي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس": "تؤكد مقترحاتكم مجتمعة وجود توافق واسع بشأن الهدف الأساسي، وهو أن النجاح المالي لـ’فيفا’ يجب أن يعود بالنفع على كرة القدم، وجميع الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي".

وأضاف قائلا: "أثق في أننا نستطيع العمل معا للتوصل إلى صيغة مستدامة ومدعومة بالشكل المناسب، بما يخدم الاتحادات الوطنية الأعضاء في ’فيفا’ وكرة القدم في جميع أنحاء العالم".

وقال مصدر مطلع على المقترح إن الاتحادات القارية هي التي اقترحت استخدام "فيفا" جزءا من احتياطياته المالية لتمويل الخطة، التي تتضمن حاليا تخصيص 99 مليون دولار لكل اتحاد من الاتحادات القارية الستة.