تحت وطأة التصعيد الأمني.. كأس آسيا في السعودية أمام احتمال التأجيل

يبحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إمكانية تأجيل كأس آسيا المقررة في السعودية مطلع عام 2027 إلى عام 2028، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والهجمات الأخيرة على الدولة.

اللبناني ليوناردو فرح شاهين واليمني أسامة عنبر يتنافسان على الكرة خلال مباراة منتخبي لبنان واليمن ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، في الدوحة، قطر، 4 حزيران 2026 (Getty Images)

أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن تأجيل بطولة كأس آسيا المقررة في السعودية مطلع عام 2027 يظل خيارًا مطروحًا، في ظل التوترات الأمنية والهجمات الأخيرة التي استهدفت الدولة، لكنه أكد أن الاتحاد لا يستعجل اتخاذ قرار بشأن مصير البطولة.

وقال سلمان، الأربعاء، في تصريحات للصحافيين في زيوريخ، إن الاتحاد يستطيع الانتظار حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر قبل حسم المسألة، مشيرًا إلى أن الأوضاع في المنطقة قد تتغير بسرعة، سواء نحو التهدئة أو مزيد من التصعيد.

وأضاف أن الاتحاد سيتخذ القرار المناسب إذا اقتضت الحاجة، موضحًا أن تأجيل البطولة لمدة عام، لتقام في عام 2028 بدلًا من 2027، يبقى أحد الخيارات الممكنة. وأكد في الوقت نفسه أن الاستعدادات تسير حاليًا وفق الجدول المحدد، وأن الاتحاد يواصل مراقبة التطورات.

ومن المقرر أن تنطلق كأس آسيا في السابع من كانون الثاني/يناير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، على أن تستضيف مبارياتها مدن الرياض وجدة والخبر.

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد القاري في أعقاب تصاعد الهجمات على السعودية، وسط التوترات المرتبطة بالحرب مع الحوثيين في اليمن. وقد انعكست التطورات الأمنية على عدد من الفعاليات الرياضية في الدولة خلال الأيام الأخيرة.

وتأخرت مباراة النصر السعودي، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن دوري أبطال آسيا لمدة ساعة، يوم الإثنين، بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه الرياض. كما تأجلت ثلاث مباريات في الدوري السعودي هذا الأسبوع، بينها مباراتا الأهلي والنصر، فيما أُرجئت بطولة التنس الاستعراضية "سيكس كينغز سلام" إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وأبدت أستراليا، إحدى المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية، اهتمامًا بالتطورات الأمنية، مؤكدة أنها تراقب الوضع في السعودية عن كثب.

وفي كوريا الجنوبية، أعربت الهيئة الممثلة للاعبين المحترفين عن قلقها إزاء سلامة المشاركين في البطولة. ونقلت وكالة "يونهاب" عن رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الكوريين الجنوبيين، لي كيون-هو، قوله إن التوترات العسكرية وعدم الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط يشكلان مسألتين لا يمكن الاستهانة بهما.

وشدد لي على أن قيمة أي بطولة رياضية لا يمكن أن تكون أهم من حياة اللاعبين والمشجعين وسلامتهم.