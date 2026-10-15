دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يقلب الطاولة على روما وسان جيرمان يبدع أمام سيتي

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا 4-2 على مانشستر سيتي، وقلب ريال مدريد تأخره إلى انتصار مثير 4-3 على روما، بينما قاد باركولا ليفربول للفوز على لاسك لينتس 6-3 بتسجيله "هاتريك"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

عادباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب من معقل مانشستر سيتي بانتصار عريض 4-2، وقلب ريال مدريد الإسباني الطاولة على مضيفه روما بانتصار مثير 4-3، وأعاد الجناح الفرنسي برادلي باركولا الهيبة إلى ليفربول الإنجليزي بتسجيله هاتريك في فوزه على مضيفه لاسك لينتس النمساوي 6-3، الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وشهدت الأمسية الأوروبية تسجيل 46 هدفا في تسع مباريات، من بينها الفوز الساحق لأستون فيلا الإنجليزي على فنربختشه التركي 6-0، وكذلك انتصار شاختار دونيتسك الأوكراني على أيك أثينا اليوناني 3-1 في لندن، حيث يخوض مبارياته البيتية.

وبعد أن تلقى مانشستر سيتي درسا كرويا من الباريسيين طوال 45 دقيقة، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال 32 دقيقة لأول مرة منذ عشرة أعوام، استعاد الفريق الإنجليزي توازنه، وزاد من جنون هذه القمة الأوروبية.

وجاء الهدف الأول في هذه السيمفونية التي حسمها سان جيرمان على طريقة الكبار، إذ احتاج الفريق إلى عشر تمريرات وعشرين ثانية فقط للانتقال بالكرة من مناطقه الخلفية إلى مرمى المنافس، قبل أن يفتتح ديزيريه دويه التسجيل بتسديدة متقنة (13).

وبعد أقل من دقيقتين، مرر الموهبة الفرنسية الشابة كرة مثالية على رأس عثمان ديمبيليه الذي ضاعف النتيجة (15)، وعند الدقيقة 32، أضاف البرتغالي فيتينيا لمسته الخاصة بعرض رائع، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من مشارف المنطقة (32).

لكن الشوط الثاني شهد مباراة مختلفة تماما، بعدما استفاق سيتي بفضل التبديلات التي أجراها مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا، ولا سيما إشراك الدوليين المغربي أيوب بوعدي، والسنغالي إليمان ندياي.

وساهم اللاعبان بشكل كبير في الثنائية التي سجلها النرويجي إرلينغ هالاند (53 و75)، علما بأنه كان قريبا من تسجيل المزيد بعدما ارتدت إحدى محاولاته من العارضة (74)، فيما تصدى له الحارس الروسي ماتفي سافونوف (83)، وأبعد البرتغالي نونو مينديش كرة من على خط المرمى (70).

وعلى الجانب الآخر، استغل ماغنيس أكليوش خطأ من الحارس السابق لباريس سان جيرمان الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، ويسجل أول أهدافه مع النادي في دوري أبطال أوروبا (63)، قبل أن يعوض الحارس الإيطالي لاحقا بتصديه لركلة جزاء نفذها الاسباني فيران توريس بشكل سيئ (90).

وكانت نتيجة 4-2 هي نفسها التي انتهت عليها مواجهة الفريقين في كانون الثاني/ يناير 2025، والتي شكلت حينها نقطة التحول في مسيرة باريس نحو أول لقب له في دوري الأبطال.

ريمونتادا ريال مدريد

وفي الوقت نفسه، لم تقل الإثارة في روما، حيث قلب ريال مدريد تأخره أمام الفريق الإيطالي إلى فوز مثير 4-3 في الدقائق الأخيرة.

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، متأخرا 1-3 قبل أقل من عشر دقائق على النهاية، لكنه رفض الاستسلام مدركا أن الهزيمة كانت ستشعل أزمة جديدة.

وفي الوقت القاتل، تجنب "الميرينغي" انتكاسة جديدة بفضل هدف المدافع الألماني السابق لروما أنتونيو روديغر، إثر ركلة ركنية جديدة انبرى لها البديل الآخر التركي آردا غولر (90).

وقبل ذلك، لعب البديل البرازيلي إندريك الذي لا يحصل على فرص كثيرة في مدريد، دورا محوريا في العودة، بعدما سجل هدف التعادل 3-3، في الدقيقة 85، كما ارتدت رأسيته من الحارس، لتجد البديل الآخر كارلوس إيسبي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه (83).

وافتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل للميرينغي في الشوط الأول بتسديدة رائعة (25)، قبل أن يتراجع أداء الفريق إثر ثنائية الهولندي دونييل مالين (51 و57)، ومن قبله هدف لمواطنه مارتن دي رون (20)، لكن ريال مدريد تمكن في النهاية من إيجاد الحلول والعودة.

هاتريك باركولا

أسكت الجناح باركولا منتقديه بعدما أنهى صيامه التهديفي بتسجيله ثلاثية "هاتريك" قاد بها فريقه ليفربول إلى فوز كبير على مضيفه لاسك لينتس 6-3.

وتعرض باركولا لانتقادات بسبب عروضه الباهتة منذ انتقاله الضخم من باريس سان جيرمان في آب/ أغسطس، مقابل 123 مليون جنيه إسترليني (161 مليون دولار).

لكن المهاجم الفرنسي بدأ أخيرا في تبرير قيمته الكبيرة، بعدما سجل أول أهدافه بقميص ليفربول في مباراته السابعة مع الفريق.

وسجل باركولا هدفين (24 و37) قبل نهاية الشوط الأول على ملعب رايفايزن أرينا، بعدما منح المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو التقدم لليفربول في الدقيقة 22 في باكورة أهدافه مع النادي النعار إليه من برشلونة الإسباني.

وأضاف الهولندي جيريمي فريمبونغ الهدف الرابع (51) في شباك أبطال النمسا، قبل أن يُكمل باركولا ثلاثيته (66).

كما وجد الويلزي لويس كوماس الوقت لتسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، فحافظ ليفربول على سجله المثالي في البطولة هذا الموسم، بعدما فاز في مباراته الافتتاحية على أتلتيكو مدريد.

وسجل الكرواتي روبرت ليوبيتشيتش (63) وفلوريان فليكر (74 و78) أهداف أصحاب الأرض.

هدف لكل من حاج موسى والزلزولي

وقلب فينورد الهولندي تخلفه 0-1 أمام ضيفه كومو الإيطالي إلى فوز 3-2 بينها هدف لمهاجمه الدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

وسجل خيفاي تسيكيال (20) وحاج موسى (52) وحارس المرمى الإسباني روبرت سانشيس (82 خطأ في مرمى فريقه) أهداف فينورد، والسنغالي أسان دياو (18) واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (90+3) هدفي كومو.

وعوض فينورد خسارته القاسية أمام برشلونة 1-5 في الجولة الأولى، فيما مني كومو بخسارته الأولى في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة، بعدما كان افتتحها بفوز كبير على لايبزيغ الألماني 4-1.

وساهم الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في الفوز الثاني لفريق ريال بيتيس الإسباني على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2.

وافتتح الزلزولي التسجيل في الدقيقة 47، ورد بورتو بهدفين للإسبانيين غابري فيغا (54) وسامو (61)، قبل أن يحذو حذوه أصحاب الأرض بهدفي الكولومبي كوتشو هرنانديس (74) وإيسكو (84 من ركلة جزاء).