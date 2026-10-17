برشلونة يهزم بيتيس بخماسية وأتلتيكو يخطف فوزا قاتلا أمام إسبانيول

عزّز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفوزه الكبير على ريال بيتيس 5-2، فيما انتزع أتلتيكو مدريد انتصارا متأخرا على إسبانيول بهدف دون رد، ليبقى الفارق بين الفريقين خمس نقاط.

استعدّ برشلونة حامل اللقب لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بعرض قوي أمام مضيفه ريال بيتيس (5-2)، مبتعدا في الصدارة بخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الفائز على إسبانيول بهدف قاتل، السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدّم برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، ونجمه الشاب لامين يامال عرضا قويا في انتصاره الـ13 تواليا ضمن مختلف المسابقات.

وسجّل الفريق الكاتالوني أربعة أهداف للمباراة الثانية تواليا، بعد فوزه على غلطة سراي التركي (4-1) الثلاثاء، علما أنه لم يخرج من مبارياته التسع الأخيرة بأقل من ثلاثة أهداف.

وتناوب هذه المرة على تسجيل رباعية البطل: يامال (10)، ورودري (41)، وغابريبل جيسوس (51) والبديلان إريك غارسيا (62) وداني أولمو (81)، مقابل هدفين لبيتيس عبر الأرجنتيني فالنتين غوميس (27) والمغربي عبد الصمد الزلزولي (53)، فيما طُرد زميلهما الأوروغوياني فاكوندو بيرنال (54).

وكانت المباراة فرصة أيضا لعودة الجناح البرازيلي رافينيا إلى الملاعب بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة، إذ دخل بديلا في الشوط الثاني، وذلك في الوقت المناسب قبل لقاء سان جيرمان حامل اللقب، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد عشر دقائق من صافرة البداية افتتح يامال التسجيل بتصويبة رائعة من على مشارف المنطقة، مسجلا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، وهو أول لاعب إسباني يسجل هذا الكم في المباريات التسع الأولى من الموسم منذ دييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد في موسم 2013-2014، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.

وقد أصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري منذ موسم 2023-2024 بواقع عشرة أهداف، خلف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بهدف.

لكن غوميس عادل النتيجة برأسه مستغلا عرضية بابلو فورنال (27).

ووضع رودري الفريق الكاتالوني في المقدمة مجددا برأسه بعد ارتقائه لركنية نفذها فيرمين لوبيس (41)، وهو الهدف الأول له بقميص برشلونة منذ انتقاله إليه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف.

واعتقد أصحاب الأرض أنهم عادلوا مجددا، حين سجل الأرجنتيني جيوفاني دي سيلسو هدفا مذهلا بتصويبة على الطاير من خارج المنطقة (43)، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" أشار إلى وجود لمسة يد على الكولومبي كوتشو هرنانديس قبل الهدف بنحو 18 ثانية.

وفي الشوط الثاني عزّز برشلونة تقدمه عبر جيسوس بلمسة سهلة في المرمى الخالي، بعد خروج الحارس ألفارو فاليس للتصدي ليامال صاحب التمريرة الحاسمة (51).

إلا أن الزلزولي قلّص الفارق مجددا بعد انطلاقة سريعة وتمريرة طويلة من لو سيلسو، وضعته في مواجهة جوان غارسيا الذي لم يتمكن من التصدي لتصويبته (53).

ولم تدم الفرحة لأكثر من دقيقة، بعدما نطح برنال يامال برأسه، وتلقى بطاقة حمراء مباشرة (54).

واستغل غارسيا التفوّق العددي مسجلا الرابع ومنهيا آمال بيتيس بالعودة، بتسديدة قريبة بعد تمريرة بالرأس من إريك غارسيا إثر كرة نفذت إلى داخل المنطقة من ركلة حرة (62).

وسجّل أولمو اسمه في لائحة الهدافين بتصويبة قوية من خارج المنطقة (81).

أتلتيكو يخطف الفوز في الرمق الأخير

وضمن البديل أليكس باينا النقاط الثلاث لأتلتيكو مدريد بتسجيله هدف الفوز 1-0 في اللحظات الأخيرة على مضيفه إسبانيول.

وسجل باينا هدف المباراة الوحيد بعد دخوله في الدقيقة 62، إثر هجمة مرتدة للضيوف وصلت إلى البديل الآخر الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، الذي لعبها بدوره نحو باينا، ليسددها من على مشارف منطقة الجزاء قوية في المرمى (89).

وقال اللاعب بعد المباراة لمنصة "دازون": "قدّموا مباراة جيدة دفاعيا وكان من الصعب علينا اختراقهم، الأمر الجيد في هذا الفريق هو أنه يواصل الإيمان بحظوظه حتى الدقيقة التسعين".

وقال مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني: "إنه لاعب قادر على إحداث الكثير من الفارق، وهو يمر بفترة رائعة للغاية".

وهذا هو الفوز السادس تواليا لأتلتيكو في مختلف المسابقات، لكنه الأول في أربع مباريات خارج أرضه.

في المقابل، تلقى إسبانيول خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات، وتجمّد رصيده عند 8 نقاط.

وبعد فوزه الشاق على مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، لم يظهر أتلتيكو أي علامات إرهاق، وفرض سيطرته سريعا في برشلونة.

ومال الاستحواذ على الكرة بوضوح للفريق المدريدي (71%-29%)، ولو أن تسديداته الست على المرمى لم تحمل خطورة كبيرة، قبل الهدف.