مانشستر سيتي يواصل البداية المثالية وليفربول وتشيلسي يحرزان النقاط الثلاث

واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي بفوزه السابع تواليا، فيما قلب ليفربول تأخره أمام برنتفورد إلى انتصار، وفاز تشيلسي على إيفرتون بثنائية بيدرو نيتو.

وضع مانشستر سيتي خيبته القارية خلفه، وأهدى مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا إنجازا غير مسبوق بتحقيقه فوزه السابع في سبع مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاء الإنجاز على حساب ضيفه إيبسويتش تاون 3-2 السبت، في المرحلة السابعة التي شهدت فوز ليفربول على برنتفورد 2-1 بعدما كان متأخرا بالنتيجة.

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وخاض سيتي اللقاء بعد تلقيه هزيمة قاسية على أرضه في منتصف الأسبوع أمام باريس سان جرمان الفرنسي 2-4 في دوري أبطال أوروبا.

لكنه لم يتأثر معنويا بهذه الهزيمة، وبفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند، جعل السبت من ماريسكا أول مدرب في الدوري الممتاز يفوز بمبارياته السبع الأولى مع فريقه الجديد، متفوقا على سلفه الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق ستة انتصارات متتالية موسم 2016-2017 في مستهل مشواره مع الـ"سيتيزينس".

ورفع سيتي رصيده إلى 21 نقطة، وابتعد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أرسنال حامل اللقب الذي يلعب الأحد في ضيافة نوتنغهام فوريست، فيما تجمد رصيد إيبسويتش عند 9 نقاط.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي أيوب بوعدي أساسيا للمرة الأولى مع فريقه الجديد، وقد علق على ذلك بالقول "كنت سعيدا جدا بالطبع. أنا أحب كرة القدم وأحب اللعب، وأرغب في المشاركة في كل مباراة. لكني أدرك أن الأمر جزء من عملية التطور، ولذلك كنت سعيدا جدا بأدائي اليوم".

وتحدث بوعدي لقناة الدوري الممتاز عن عودة إيبسويتش إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق إلى 2-3، قائلا "تشعر ببعض الضغط بالتأكيد في مثل هذه اللحظات، لأنك لا تريد أن يسجل المنافس مجددا. لكننا تعاملنا مع الموقف بطريقة جيد جدا، وكنا سعداء بالطريقة التي أنهينا بها المباراة".

وهيمن سيتي على بداية اللقاء ونجح في افتتاح التسجيل بعد 19 دقيقة، حين توغل البلجيكي جيريمي دوكو في الجهة اليسرى قبل أن يعكس كرة عرضية تلقاها فيل فودن وحولها إلى الشباك.

لكن الضيوف ردوا سريعا عبر الياباني دايزن ماييدا، الذي تفوق في معركته الفردية على مارك غيهي، ما فتح الطريق أمامه نحو مرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما (21).

وبهدفه السابع في سابع مباراة في الدوري، والحادي عشر في عشر مباريات بالمجمل هذا الموسم، أعاد هالاند أصحاب الأرض إلى المقدمة بكرة رأسية إثر عرضية من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (34).

وحسم هالاند النقاط الثلاث بهدفه الثاني في اللقاء، والثامن للموسم في الدقيقة 69 إثر هجمة مرتدة وتمريرة من السنغالي إيليمان ندياي، ثم حُرم النرويجي بعد ذلك من الثلاثية وهدف رائع بتسديدة جانبية "على الطاير"، نتيجة تسلل ممرر الكرة الأرجنتيني إنزو فرنانديس (87).

وعوضا عن أن يتقدم سيتي 4-1، قلص الضيوف الفارق إلى هدف نتيجة خطأ ارتكبه غيهي على الغاني فاتاوو إيساهاكو لدى توغله في منطقة الجزاء، ليحصل إيبسويتش على ركلة جزاء نفذها الهولندي زيان فليمينغ بنجاح (90)، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية.

ليفربول يقلب الطاولة على برنتفورد

ودفع برنتفورد ثمن طرد لاعب الوسط الأوكراني، ييهور يارموليوك، في الثواني الأخيرة من الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدف كين لويس-بوتر (44)، وسقط للمرة الأولى هذا الموسم وذلك أمام ضيفه ليفربول 1-2، بعد تلقيه هدفين في الشوط الثاني عبر الإسباني فيكتور مونيوس (62) والسويدي البديل العائد من الإصابة ألكسندر أيزاك (70).

وأكمل برنتفورد اللقاء بتسعة لاعبين في الثواني الأخيرة لحصول الألماني فيتالي جانيلت على الإنذار الثاني، ما أكد هزيمته الأولى وتجمد رصيده عند 10 نقاط، مقابل 12 لليفربول المتقدم عليه إلى المركز الخامس.

ثنائية لنيتو في فوز تشيلسي

وقادت ثنائية البرتغالي، بيدرو نيتو، فريقه تشيلسي إلى مواصلة العودة إلى طريق الفوز، عندما ألحق بمضيفه إيفرتون أول خسارة هذا الموسم بهدفين نظيفين، لكنه خسر حارسه الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الذي خرج مصابا.

وتدارك الـ"بلوز" بدايته البطيئة بفوز ثان تواليا (تغلب على بورنموث 5-1 في المرحلة الماضية)، بعد بداية سيئة شهدت خسارتين خارج أرضه ضد جاره أرسنال (1-2)، وبرنتفورد (0-3).

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ 23 مباراة في الدوري.

أما إيفرتون، فتجرع خسارته الأولى بعد مسلسل من التعادلات، إذ خرج بنقطة وحيدة في أربع مباريات من أصل خمس قبل لقاء السبت.

وبعد عدد ضئيل من الفرص للطرفين في الشوط الأول، افتتح نيتو التسجيل لتشيلسي في مستهل الشوط الثاني بتسديدة أرضية مرت تحت الحارس، جوردان بيكفورد، عقب عرضية من الهولندي جوريل هاتو (46).

وأفسدت فرحة الضيوف مغادرة حارسهم مارتينيز (75) الملعب على حمالة بعد تدخل طويل من الجهاز الطبي، إثر اصطدام قوي مع جاراد برانثويت.

وأمّن نيتو فوز تشلسي في آخر دقيقة من الوقت الأصلي، مستغلا ضربة أخطأ دفاع الخصم في إبعادها.