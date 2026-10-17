مدرب السيتي: الفريق بحاجة إلى إحداث ضجيج خاص به بعد الاتهامات المالية

قال ماريسكا (46 عاما) بعد الفوز على "الريدز" إن الفريق بحاجة إلى إحداث "ضجيج" خاص به للتخلص من تشتيت الانتباه عن الأحداث خارج الملعب.

رأى الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن الفريق بحاجة إلى إحداث ضجيج خاص به بعد إدانته بارتكاب أكثر من 100 انتهاك للقوانين المالية للـ"بريميرليغ".

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وتغلب النادي على أجواء ملعب "أنفيلد" المعادية ليهزم ليفربول بعشرة لاعبين بنتيجة 3-0 الأسبوع الماضي، في أول مباراة له منذ صدور الحكم ليحقق ستة انتصارات في الدوري من أصل ستة.

وقال ماريسكا (46 عاما) بعد الفوز على "الريدز" إن الفريق بحاجة إلى إحداث "ضجيج" خاص به للتخلص من تشتيت الانتباه عن الأحداث خارج الملعب.

وكان الإيطالي متفائلا في مؤتمره الصحافي، الجمعة، على الرغم من الهزيمة هذا الأسبوع في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بنتيجة 2-4.

وقال "أعتقد أنه منذ الضجيج، أستطيع أن أرى من وجهة نظري الشخصية أن المشجعين والنادي والفريق معا بشكل أكثر، وهذا أمر مؤكد".

ويستأنف السيتي، الذي يؤكد براءته، حكم الإدانة الذي أصدرته لجنة مستقلة.

وأكد ماريسكا، الذي أكد مرارا وتكرارا "ثقته" في التسلسل الهرمي للنادي، أنه يتفهم التركيز الشديد على هذه القضية لكنه حذّر من التسرع في إصدار الأحكام.

وأضاف "ليس لديّ أي مشكلة في الحكم على الوضع. أعتقد من وجهة نظري أن الطريقة الحكيمة للحكم على الوضع هي دائما انتظار الكلمات الأخيرة".

وتابع "لكنني أستطيع أن أفهم أن الناس الآن بحاجة إلى التحدث عن هذا الوضع".

وسيجعل الفوز على إيبسويتش السبت، ماريسكا أول مدرب في تاريخ الدوري الممتاز يفوز في مبارياته السبع الأولى.

قائمة أولئك الذين حققوا 6 انتصارات تواليا تشمل سلفه الشهير الإسباني بيب غوارديولا، الذي حقق هذا الإنجاز مع السيتي في موسم 2016-2017.

وأصرّ ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق، الذي يتفوق فريقه بثلاث نقاط على أرسنال، حامل اللقب، في صدارة الدوري (18 مقابل 15) على أن تركيزه لم يكن على الإنجازات الشخصية "لأكون صادقا، أركز فقط على كيفية الفوز بالمباراة التي تمنحنا الفرصة للفوز بسبع مباريات تواليا، لذا فإن 21 نقطة مهمة، لذلك هذا هو الشيء الوحيد الذي أحاول التركيز عليه".

وأردف "هذا النوع من الأرقام القياسية، أعتقد أنها يمكن أن تكون جيدة إذا حققت شيئا ما في نهاية الموسم، وإلا فهي ليست مهمة. لكن بالتأكيد التركيز الرئيس بالنسبة لي هو كيف يمكننا محاولة التغلب على إيبسويتش".