انتصار صعب لأرسنال وتعادل مخيب لليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاد أرسنال إلى سكة الانتصارات بفوزه على نوتنغهام فوريست بهدف نظيف، فيما حقق برايتون انتصاره الرابع تواليا على كريستال بالاس بخماسية. في المقابل، أخفق مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الفوز، مكتفيا بالتعادل 1-1 أمام ليدز يونايتد.

واصل أرسنال حامل اللقب صحوته بفوز صعب على مضيفه نوتنغهام فوريست 1-0، وتابع برايتون انتصاراته المتتالية بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس 5-0 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما استمر مسلسل نزيف النقاط لمانشستر يونايتد بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد 1-1.

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في المباراة الاولى، أنقذ البديل نوني مادويكي الفريق اللندني من تعثر جديد قبل مواجهته بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 80.

وظهر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بعيدا عن مستواه المعتاد على ملعب سيتي غراوند، ولم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث حتى فعلها مادويكي، بديل إيزي إيبيريتشي، بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بركبة المدافع البرازيلي كونيا وعانقت الشباك.

ورغم أن "المدفعجية" لم يقدموا أداء مقنعا، فإنهم لن ينشغلوا كثيرا بالمستوى بعد أن عاد الفارق إلى ثلاث نقاط بينهم وبين مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز على إيبسويتش تاون 3-2 السبت.

وبعد الخسارة المفاجئة أمام برايتون 0-3 في 19 أيلول/ سبتمبر، نجح أرسنال في استعادة توازنه بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ويتوجه أرسنال إلى ميونيخ لمواجهة بايرن في دوري الأبطال الأربعاء، قبل أن يستضيف إيفرتون في الدوري الأسبوع المقبل.

فوز عريض لبرايتون

وأكرم برايتون وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة محققا فوزه الرابع تواليا والخامس هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما مني كريستال بالاس بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر.

وحسم برايتون نتيجة المباراة في شوطها الأول وبثلاثية نظيفة في الدقائق العشر الأولى، افتتحها في الدقيقة الرابعة عبر النيران الصديقة عندما سجل المدافع الفرنسي جايدي كانفو بالخطأ في مرمى فريقه.

وعزز الباراغوياني دييغو غوميز تقدم أصحاب الأرض (7)، وأضاف الدولي السويدي التونسي الأصل ياسين عياري الثالث (10).

وواصل برايتون أفضليته في الشوط الثاني وترجمها إلى هدفين عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس (49) وجاك هينشيلوود (84).

يونايتد يواصل النتائج المخيبة

وفي المباراة الثالثة، كان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف للكاميروني براين مبومو (35)، لكن ليدز أدرك التعادل بواسطة دومينيك كالفرت-ليوين (51).

وهذا هو التعادل الرابع لمانشستر يونايتد مقابل خسارتين وفوز واحد، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليا في الدوري.