رغم تألقه التهديفي.. فولكروغ يرفض الحديث عن عودته إلى منتخب ألمانيا

رفض مهاجم فيردر بريمن، نيكلاس فولكروغ، مواصلة الحديث عن إمكانية عودته إلى المنتخب الألماني، رغم تألقه هذا الموسم وتسجيله ستة أهداف في ست مباريات بالدوري.

فولكروغ ينفّذ ركلة جزاء لفيردر بريمن أمام بادربورن في الدوري الألماني، 17 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أكد مهاجم فيردر بريمن، نيكلاس فولكروغ، أنه لم يعد يرغب في الحديث عن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب الألماني، رغم تألقه اللافت هذا الموسم وتسجيله ستة أهداف في ست مباريات بالدوري.

وقال فولكروغ، في تصريحات لمنصة "دي إيه زد إن" للبث عبر الإنترنت، عقب تعادل فريقه مع بادربورن 2-2، السبت: "إذا كنت قد قلت 44 مرة إنني لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، فسيكون من الأفضل ألا نتحدث عنه مجددًا".

وعاد فولكروغ إلى فيردر بريمن الصيف الماضي على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد، مستعيدًا حسه التهديفي بعد فترة صعبة مع النادي الإنجليزي، وكذلك خلال فترة إعارته السابقة إلى ميلان الإيطالي، من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو الماضيين.

وسجل المهاجم، البالغ 33 عامًا، في آخر خمس مباريات لفريقه بالدوري، كما أسهم بهدفَيه أمام بادربورن في إنقاذ بريمن من الخسارة، ليحقق الفريق تعادله الثالث هذا الموسم بعدما كان متأخرًا بفارق هدفين.

وأشاد مدرب بريمن، دانيال تيوني، بمستويات فولكروغ، معتبرًا أنه يقدم "مستويات استثنائية منذ أسابيع". وأعاد تألق المهاجم فتح النقاش بشأن إمكانية استدعائه مجددًا إلى المنتخب الألماني.

وخاض فولكروغ 24 مباراة دولية مع ألمانيا، سجل خلالها 14 هدفًا، وكانت مشاركته الأخيرة بقميص المنتخب في حزيران/يونيو 2025.

ولم يكن المهاجم ضمن قائمة ألمانيا في كأس العالم، كما غاب عن أول قائمة للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب.

وكان فولكروغ قد قال قبل أسبوع إن كلوب لديه أولويات أخرى، ويبدو أنه يمنح اللاعبين الشباب أفضلية أكبر، مضيفًا أنه لا يتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى المنتخب، ولا يرغب في مواصلة الحديث عن هذا الملف.

في المقابل، لم يستبعد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، بصورة قاطعة إمكانية عودة المهاجم إلى صفوف المنتخب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أمام صربيا وهولندا.