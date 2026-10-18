مارتينيس بعد جراحة في الفك: سأعود إلى الملاعب خلال أسابيع قليلة

أعلن حارس تشلسي، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس، أنه سيعود إلى الملاعب خلال أسابيع قليلة، بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الفك تعرّض له خلال مباراة إيفرتون.

إيميليانو مارتينيس، حارس تشلسي، خلال مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلن حارس مرمى تشلسي، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس، أنه يتوقع العودة إلى الملاعب في غضون أسابيع قليلة، بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في الفك تعرّض له خلال فوز فريقه على إيفرتون بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونُقل مارتينيس إلى المستشفى عقب اصطدامه بمدافع إيفرتون، جاراد برانثويت، خلال الشوط الثاني من المباراة التي أُقيمت السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة. وتلقى الحارس العلاج على أرض الملعب لمدة ثماني دقائق، قبل إخراجه على نقالة.

وأوضح مدرب تشلسي، الإسباني شابي ألونسو، في وقت لاحق، أن الحارس تعرّض أيضًا لارتجاج في المخ.

وكتب مارتينيس، المتوّج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 2022 في قطر، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مرفقًا منشوره بصورة له من سرير المستشفى: "شكرًا للجميع على رسائلكم. لقد تكلّلت العملية بالنجاح".

وأضاف: "الأهم أننا حققنا الفوز وحافظنا على نظافة شباكنا. سأعود خلال أسابيع قليلة".

ومن المتوقع أن يتولى مايك بيندرز حراسة مرمى تشلسي خلال فترة غياب مارتينيس. وكان الحارس البالغ 21 عامًا قد شارك للمرة الأولى في الدوري، بديلًا لمارتينيس خلال مواجهة إيفرتون.

وانضم بيندرز إلى تشلسي قادمًا من جينك البلجيكي في آب/أغسطس 2024، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين معارًا إلى أندية أخرى، من بينها ستراسبورغ الفرنسي، الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

ويحتل تشلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة، متأخرًا بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.