ميسي يعزز صدارته لهدافي الدوري الأميركي بثنائية في أربع دقائق

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على أتلانتا يونايتد 3-1، بتسجيله هدفين في غضون أربع دقائق، معززًا صدارته لترتيب هدافي الدوري الأميركي لكرة القدم برصيد 25 هدفًا، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ميسي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لإنتر ميامي في شباك أتلانتا يونايتد، خلال مباراة بالدوري الأميركي لكرة القدم في أتلانتا، جورجيا، 17 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على مضيفه أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفين في غضون أربع دقائق، ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الأميركي لكرة القدم، مع اقتراب انطلاق الأدوار الإقصائية.

ورفع ميسي (39 عامًا) رصيده إلى 25 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين، متقدمًا على الكرواتي بيتار موسا، مهاجم إف سي دالاس، الذي سجل 20 هدفًا، وميلان إيلوسكي، لاعب فيلادلفيا، برصيد 19 هدفًا.

وعلى ملعب أتلانتا، سجل ميسي هدفين قاد بهما إنتر ميامي إلى تحقيق انتصاره الثالث تواليًا، ليواصل الفريق تعزيز موقعه في سباق الدفاع عن لقبه.

وكان إنتر ميامي قد تقدم قبيل نهاية الشوط الأول، بعدما هيأ ميسي الكرة برأسه لزميله الأوروغوياني لويس سواريس داخل منطقة الجزاء، ليرسل الأخير عرضية حولها المكسيكي جرمان بيرتيرامي برأسه إلى الشباك في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 56، ضاعف ميسي النتيجة بعدما تلقى تمريرة من بيرتيرامي، فتلاعب بدفاع أتلانتا قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط، عاد النجم الأرجنتيني ليهز الشباك، إثر انطلاقة من منتصف الملعب عقب تمريرة من سواريس، فتجاوز المدافع الباراغوياني جونيور ألونسو، قبل أن يسدد في مرمى الحارس لوكاس هويوس، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ورفع ميسي رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات خاضها منذ وداعه المنتخب الأرجنتيني، عقب إعلانه الاعتزال الدولي.

وبفضل تمريرته الحاسمة في المباراة، عادل ميسي رقم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب لوس أنجليس إف سي، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف. كما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يقدم 15 تمريرة حاسمة على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية.

وكان إنتر ميامي قد ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية يوم الأربعاء، فيما واصل الفريق نتائجه الإيجابية محققًا فوزه الثالث تواليًا تحت قيادة مدربه الأرجنتيني كريستيان "كيلي" غونزاليس، الذي تولى المهمة الشهر الماضي.

وفي الدقيقة 89، سجل فافا بيكولت هدف أتلانتا الوحيد من ركلة جزاء. ويعاني الفريق، بقيادة المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، من تراجع النتائج، إذ يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية.

انتهاء سلسلة سانت لويس

توقفت سلسلة سانت لويس سيتي الخالية من الهزائم في الدوري الأميركي عند 19 مباراة، بعدما خسر أمام مضيفه مينيسوتا بنتيجة 2-3.

وأهدر سانت لويس، صاحب المركز الثاني في المنطقة الغربية، فرصة الانفراد بالرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات من دون هزيمة في الدوري، بعدما كان قد ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2023.

وبات الفريق يتقاسم الرقم القياسي، البالغ 19 مباراة متتالية من دون خسارة، مع أندية كولومبوس ودالاس وإنتر ميامي. كما توقفت سلسلته القياسية في جميع المسابقات عند 21 مباراة متتالية من دون هزيمة.

وكان سانت لويس قد تجنب الخسارة في الدوري منذ سقوطه أمام أوستن بنتيجة 0-2 في الثالث من أيار/مايو، محققًا خلال تلك الفترة 13 انتصارًا وستة تعادلات.

في المقابل، واصل فيلادلفيا، صاحب المركز السادس في المنطقة الشرقية، سلسلته الخالية من الهزائم، رافعًا إياها إلى 15 مباراة، بعد تعادله مع ضيفه شارلوت إف سي بنتيجة 2-2.

وكان فيلادلفيا قد حقق ثمانية انتصارات متتالية في الدوري قبل أن يكتفي بالتعادل. ومنذ خسارته أمام إنتر ميامي بنتيجة 4-6 في 24 أيار/مايو، سجل الفريق 12 فوزًا وثلاثة تعادلات، حاصدًا 39 نقطة من أصل 45 ممكنة، وذلك منذ تولي رايان ريشتر مهمة التدريب مؤقتًا خلال فترة التوقف التي تزامنت مع كأس العالم.

وفي مباراة أخرى، واصل الفرنسي أنطوان غريزمان تألقه مع أورلاندو سيتي، بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الفوز على ضيفه دي سي يونايتد بنتيجة 4-1.

ورفع أورلاندو رصيده من الانتصارات إلى 12 في 30 مباراة هذا الموسم، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، محتلاً المركز السابع في المنطقة الشرقية، علمًا بأن الفرق السبعة الأولى تتأهل مباشرة.