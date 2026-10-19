ريال مدريد يرد على برشلونة قبل الكلاسيكو بفوز كبير على إشبيلية

الدوري الإسباني: حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل.

رد ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما الأحد المقبل عندما أكرم وفادة ضيفه إشبيلية 4-1 بينها ثنائية لنجمه الفرنسي كيليان مبابي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل مبابي ثنائيته في الدقيقتين 37 و63 من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح التركي أردا غولر التسجيل (30)، وختمه الواعد العاجي يان ديومانديه (82)، فيما سجل مانويل بوينو الهدف الوحيد للضيوف (80).

وهو الفوز الثاني تواليا لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والسابع في الليغا هذا الموسم فرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي سحق الفريق الأندلسي الآخر ريال بيتيس 5-2، السبت، في إشبيلية.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 14 نقطة في المركز السادس.

ودخل النادي الملكي الذي يستضيف لايبزيغ الألماني، الأربعاء، في الجولة الثالثة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري ابطال أوروبا، إلى المواجهة عقب فوزه المثير والمتأخر على روما الإيطالي 4-3 في الجولة الثانية.

وغاب عن تشكيلة مورينيو النجم البرازيلي فينيسيوس الذي بدأ تنفيذ عقوبة إيقافه لأربع مباريات على خلفية طرده أمام فياريال في المرحلة الماضية واحتجاجه المبالغ فيه على حكم المباراة.

لكنّ غياب فينيسيوس لم يترك أثرا كبيرا، حيث نجح أصحاب الأرض في تقديم ربما أفضل مباراة لهم في الدوري إلى حدّ الآن.

وباستثناء فرصتين صريحتين للفريق الأندلسي عبر الإسكتلندي روبن أوري والفرنسي يوسف فوفانا، تسنت للنادي الملكي أكثر من فرصة للتسجيل أيضا عبر البرازيلي أندريك الذي لعب أساسيا للمرة الأولى، والأوروغواياني فيدي فالفيردي وديومانديه.

ونجح ريال في افتتاح التسجيل بعد تصويبة صاروخية رائعة من غولر بيسراه من حافة المنطقة إثر تمريرة من ديومانديه استقرت في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى اليوناني أوديسياس فلاخوديموس (30).

وضاعف مبابي تقدم فريقه بعد سبع دقائق وبهدف أروع أيضا بعدما مرّر ديومانديه الكرة إلى بيلينغهام الذي هيّأها بكعبه بلمسة ذكية إلى مبابي عند حافة المنطقة فاستدار بحركة فنية رائعة وتوغل داخلها مراوغا المدافع كيكي سالاس ثم تجاوز الحارس بمهارة قبل أن يودعها في الشباك الخالية (37).

وهدد إشبيلية مرمى ريال عندما سدد البديل النيجيري تشيديرا إيجوكي كرة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (54).

ونجح مبابي في تأمين النتيجة بعدما أضاف الثالث لفريقه والثاني له من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر خطأ من أندريس لوبيز فانبرى لها على طريقة "بانينكا" (63).

وقلّص إشبيلية النتيجة بعدما خسر مبابي الكرة على مشارف منطقة جزاء ريال مدريد، قبل أن يتبادل البديلان البلجيكي لوكاس ستاسين وبوينو الكرة حيث سددها الأخير زاحفة على يمين حارس المرمى البلجيكي العملاق تيبو كورتوا (80).

وأعاد ريال الفارق إلى ثلاثة أهداف بعد أقل من دقيقتين إثر تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي أوريليان تشواميني وضعت ديومانديه في مساحة شاسعة فانطلق اللاعب الشاب وسددها بيمناه على يمين الحارس فلاخوديموس (82).

وهو الهدف الثاني لديومانديه مع النادي الملكي منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف قادما من لايبزيغ.

سوسييداد خامسا

وكان ريال سوسييداد أكبر المستفيدين من خسارة إشبيلية، إذ تقدم إلى المركز الخامس الترتيب مستغلا فوزه الكبير على مضيفه ملقة 5-2.

وسجّل للنادي الباسكي كل من الياباني تاكيفوسا كوبو (3) والأيسلندي اوري أوسكارسون (26) وميكل أويارزابال (59 و67) والبرتغالي غونسالو غيديش (73)، ولملقة أدريان نينو (54) وبابلو مارتينيز (66).

ورفع سوسييداد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن ريال بيتيس الرابع.

وفاز سيلتا فيغو على ضيفه ألافيس 2-1.

وسجّل هدفي أصحاب الأرض فيران جوتغلا (53) وخافي رودريغيز (71)، وهدف ألافيس هوغو نوفوا (87).

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن ألافيس الذي أهدر فرصة ثمينة للاقتراب من المراكز الأربعة الاوائل.

كما استهل أوساسونا مباريات الأحد بالفوز على راسينغ سانتاندير 2-0 سجلهما الكرواتي انتي بوديمير (9 من ركلة جزاء) وأسيير أوسامبيلا (88).

ورفع أوساسونا رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر مقابل 8 لسانتاندر السادس عشر.