قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة تتصدر مواجهات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

تشهد الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا قمة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، فيما يواجه مانشستر سيتي أيك أثينا، ويلتقي ليفربول مع فياريال، وسط طموحات بتحقيق انتصارات جديدة في المسابقة الأوروبية.

تتجه الأنظار إلى ملعب حديقة الأمراء، غدا الثلاثاء، حيث يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه برشلونة الإسباني، في قمة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتبرز مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة باعتبارها الاختبار الأقوى في الجولة، بالنظر إلى المستوى الهجومي الذي يقدمه الفريقان، والطموحات المشتركة للمنافسة على اللقب القاري، فضلا عن المواجهات السابقة التي شهدت صراعا مفتوحا بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا كبيرا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية، ليؤكد قدرته على فرض أسلوبه أمام كبار القارة، مستفيدا من السرعة في التحول الهجومي والضغط المتقدم والقدرة على استغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

كما واصل الفريق الفرنسي نتائجه الإيجابية محليا، بعدما قلب تأخره إلى فوز 3-1 على ستراسبورغ، ليحقق انتصاره السادس تواليا في مختلف المسابقات، ويرفع رصيده التهديفي خلال هذه السلسلة إلى 19 هدفا، في مؤشر على القوة الهجومية التي يمتلكها الفريق تحت قيادة مدربه لويس إنريكي.

بيد أن حامل اللقب لا يدخل المواجهة من دون نقاط ضعف، فقد عانى دفاعه من استقبال الأهداف في مبارياته الأخيرة، وهو ما قد يمنح برشلونة فرصة لفرض إيقاعه إذا نجح في استغلال المساحات، والوصول إلى مرمى الفريق الفرنسي مبكرا.

وفي المقابل، يخوض برشلونة المواجهة بعدما حقق بداية مثالية في الموسم، محققا 11 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات، كان آخرها الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، كما سجل الفريق 48 هدفا خلال هذه الانتصارات، ليؤكد قدرته على صناعة الفرص وتحويلها إلى أهداف بمعدلات مرتفعة.

وقدم الفريق الكتالوني عرضين قويين في دوري الأبطال، بعدما قسا على فينورد الهولندي بخمسة أهداف، ثم فاز على غلطة سراي التركي 4-1 رغم تأخره في النتيجة، ليؤكد قدرته على العودة في المباريات الصعبة.

ويمتلك برشلونة بقيادة هانسي فليك أسلحة هجومية متنوعة، في مقدمتها لامين يامال، الذي أسهم مباشرة في خمسة أهداف خلال أول مباراتين للفريق في البطولة، بواقع هدف وأربع تمريرات حاسمة، فيما يأمل الفريق في مواصلة فعاليته الهجومية أمام منافس يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المواجهات الأوروبية الكبرى.

وتشير المواجهات الأخيرة إلى أفضلية باريس سان جيرمان، الذي فاز في آخر مباراتين أمام برشلونة، بعدما تفوق عليه 2-1 في مرحلة الدوري بالموسم الماضي، كما سبق له إقصاء الفريق الإسباني من دور الثمانية في نسخة 2024، رغم خسارته ذهابا 2-3 على أرضه، بعدما فاز إيابا 4-1 في برشلونة.

وفي إنجلترا، يستضيف مانشستر سيتي فريق أيك أثينا، ساعيا إلى استعادة توازنه الأوروبي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، في مباراة كشفت عن بعض المشكلات الدفاعية لدى الفريق الإنجليزي، رغم تحسن أدائه في الشوط الثاني.

وكان سيتي قد حقق فوزا صعبا بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع، لكن الأداء لم يبدد جميع المخاوف بشأن استقراره، خاصة مع ضغط المباريات وتزايد التساؤلات حول جاهزية عدد من لاعبيه.

ويأمل الفريق بقيادة إنزو ماريسكا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، مع إمكانية إراحة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي سجل في ثماني مباريات متتالية مع ناديه، في ظل ازدحام جدول المباريات.

ويمثل هالاند أحد أبرز مفاتيح اللعب للفريق الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 38 هدفا في دوري الأبطال بقميص مانشستر سيتي، متجاوزا الرقم السابق للأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع النادي، فيما يواجه أيك أثينا مهمة صعبة أمام منافس يتفوق عليه تاريخيا في المواجهات الأوروبية أمام الأندية اليونانية.

وكان الفريق اليوناني خسر أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية، ليتلقى أول هزيمة له في مباراة رسمية خلال الموسم، كما لم يحقق أي فوز خارج ملعبه في دوري الأبطال، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته في مانشستر.

وفي مواجهة أخرى، يسعى ليفربول إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة عندما يستضيف فياريال على ملعب أنفيلد، بعدما حقق فوزا كبيرا على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 6-3 في الجولة الثانية، ليحصد ست نقاط من مباراتين ويحتل المركز الخامس في الترتيب.

وعلى الرغم من تذبذب أداء الفريق في بعض المباريات، فإن ليفربول أظهر قدرة على صناعة الفرص والوصول إلى المرمى، كما استعاد توازنه محليا بفوزه على برينتفورد 2-1، ليبقى قريبا من المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يواجه الفريق تحديا يتعلق بالغيابات، بعدما أُعلن عن إصابة دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونغ خلال المباراة الأخيرة، فيما يستعيد خدمات ريان خرافنبرخ بعد انتهاء إيقافه، وهو ما قد يمنح خط الوسط مزيدا من التوازن.

وفي المقابل، يدخل فياريال المواجهة بعدما حقق فوزا مهما على نابولي الإيطالي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية، لكنه تعثر محليا بالتعادل السلبي مع إلتشي، كما يعاني من نتائج متواضعة خارج ملعبه، إذ حقق فوزا واحدا فقط في آخر ست مباريات خاضها بعيدا عن أرضه.

ويعتمد الفريق الإسباني على قدرات مهاجمه جورج ميكوتادزه، الذي قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام ليفربول، الذي فاز في آخر خمس مواجهات أوروبية له أمام الأندية الإسبانية، كما حقق 15 انتصارا في آخر 16 مباراة على ملعبه ضمن دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وفي بقية مباريات الثلاثاء، يستضيف روما الإيطالي فريق سلوفان براتيسلافا، في مواجهة تبدو فرصة مهمة لأصحاب الأرض لتعزيز رصيدهم مستفيدين من سجلهم القوي على ملعبهم، إذ حققوا 8 انتصارات في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال، فيما خسر سلوفان مبارياته العشر السابقة في البطولة، واستقبل أهدافا في الشوط الأول خلال جميعها، ما يضعه أمام اختبار صعب في العاصمة الإيطالية.

ويلتقي بورتو البرتغالي مع آيندهوفن الهولندي في مواجهة يسعى خلالها الفريق البرتغالي إلى استثمار أفضليته على ملعبه، إذ لم يخسر في 8 مباريات أوروبية أمام الأندية الهولندية، محققا 7 انتصارات وتعادلا واحدا. أما آيندهوفن، فيبحث عن استعادة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق انتصارين فقط في آخر 12 مباراة له بدوري الأبطال، كما استقبل أهدافا في آخر 18 مباراة خاضها في المسابقة.

ويستضيف نابولي فريق بودو/غليمت النرويجي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الإيطالي إلى وقف سلسلة نتائجه السلبية، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات له بدوري الأبطال، وخسر آخر 3 مواجهات. ويطمح نابولي إلى استعادة الفاعلية الهجومية أمام منافس أثبت قدرته على إزعاج الفرق الكبرى، بعدما أطاح بإنتر ميلان الإيطالي من الملحق الإقصائي للمسابقة في الموسم الماضي، وإن كان الفريق النرويجي يعاني بدوره من استقبال الأهداف في مبارياته الأوروبية خارج ملعبه.

وفي ألمانيا، يلتقي شتوتغارت أتلتيكو مدريد في مواجهة متكافئة نسبيا، إذ يسعى الفريق الألماني إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في حين يأمل الفريق الإسباني مواصلة نتائجه الجيدة أمام الأندية الألمانية. ويمثل التحدي الدفاعي نقطة مهمة لشتوتغارت، الذي استقبل أهدافا في آخر 13 مباراة خاضها على ملعبه في دوري الأبطال، في حين لم يحقق أتلتيكو سوى انتصار واحد في آخر 6 مباريات له بمرحلة الدوري أو دور المجموعات خارج أرضه في ألمانيا.

وتقام أيضا مباراتا فنربخشة التركي أمام سلافيا براغ التشيكي، وصباح الأذربيجاني أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في افتتاح مواجهات الثلاثاء. ويبحث فنربخشة عن إنهاء سلسلة من 9 مباريات متتالية من دون فوز في دوري الأبطال، في حين يسعى سلافيا براغ إلى تحقيق انتصاره الأول في آخر 21 مباراة له بالبطولة.

أما دورتموند، فيدخل مواجهة صباح بعدما خسر آخر 4 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال، لكنه يمتلك أفضلية تاريخية أمام الأندية الأذربيجانية، بعدما فاز في مبارياته الأوروبية الأربع السابقة أمامها. في المقابل، حقق صباح الفوز في مبارياته الأوروبية الخمس على ملعبه هذا الموسم، ما يمنح المواجهة قدرا من التوازن رغم الفوارق في الخبرة والإمكانات.