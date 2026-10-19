"فيفا" يوقف حسام وإبراهيم حسن وزيكو على خلفية مباراة الأرجنتين في مونديال 2026

عاقب "فيفا" مدرب منتخب مصر حسام حسن ومديره إبراهيم بالإيقاف 3 مباريات، واللاعب زيكو 5 مباريات، على خلفية اتهامهم للتحكيم بتعمد إقصائهم عقب خسارتهم أمام الأرجنتين بكأس العالم. وتقدم الاتحاد المصري بتظلم عاجل ضد القرار.

حكم اللقاء يرفع البطاقة الصفراء في وجه مدرب مصر، حسام حسن، الذي انتقد العنصرية، بحركة يديه ضد الأرجنتين (Getty Images)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، تلقيه إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن العقوبات المفروضة على مدرب منتخب مصر حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، واللاعب مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد المصري، في بيان، أن لجنة الانضباط في فيفا قررت إيقاف الأخوين حسن لمدة ثلاث مباريات لكل منهما، فيما تقرر إيقاف زيكو خمس مباريات.

وأكد الاتحاد المصري أنه تقدم بتظلم عاجل إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، مطالبا بالحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة، تمهيدا لدراستها وتقييم الموقف القانوني، واتخاذ إجراءات الاستئناف وفقا للوائح المعمول بها.

وكان فيفا قد بدأ إجراءات تأديبية بحق الثلاثي في آب/ أغسطس الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلوا بها عقب خسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين 2-3، واتهامهم حكم المباراة بالتسبب عمدا في خسارة المنتخب المصري.

وبموجب العقوبات، سيغيب حسام حسن وإبراهيم حسن عن المباريات الثلاث المقبلة للمنتخب أمام مالاوي وأنغولا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، فيما سيغيب زيكو عن المباريات الأربع المتبقية للمنتخب في التصفيات، إضافة إلى مباراة أخرى.