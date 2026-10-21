باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على برشلونة ويهزمه برباعية لهدفين

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره برشلونة برباعية مقابل هدفين بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ليواصل تفوقه في المواجهات المباشرة بينهما في السنوات الأخيرة.

واصل باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين تفوقه في المواجهات المباشرة على برشلونة في السنوات الأخيرة بالفوز على ضيفه الكتالوني بنتيجة 4-2 ليل الثلاثاء - الأربعاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

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تقدم الفريق الباريسي بهدف ديزيريه دوي في الدقيقة 38، ورد برشلونة بهدف تشافي إسبارت في الدقيقة 55.

وتقدم بطل أوروبا مجددا بهدف لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 72، ليرد بطل إسبانيا بهدف لامين يامال في الدقيقة 79، لكن باريس سان جيرمان حسم المهمة بهدفي فيتينيا وفابيان رويز في الدقيقتين 81 و86.

بهذه النتيجة يعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وبذلك يواصل مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي تفوقه على ناديه القديم برشلونة في ثلاث مواجهات خلال آخر أربعة مواسم.

وفي الجولة الرابعة التي ستقام يومي 3 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيلعب برشلونة على أرضه أمام أستون فيلا الإنجليزي، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على فياريال الإسباني.