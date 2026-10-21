دوري أبطال أوروبا: ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويواصل العلامة الكاملة

واصل ليفربول الإنجليزي تحقيق العلامة الكاملة بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فياريال الإسباني برباعية مقابل ثلاثة أهداث.

حقق ليفربول الإنجليزي فوزه الثالث بعد "ريمونتادا" قلب بها تأخره 0-2 على أرضه أمام فياريال الإسباني إلى فوز 4-3 على ملعب "أنفيلد" في ليفربول في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفاجأ فياريال أصحاب الأرض بهدفين مبكرين عبر الجورجي جورج ميكوتادزه (4) وسيرجي كاردونا (29)، لكن ليفربول رد بقوة وبرباعية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (36 و65) والأوروغواياني رونالد أراوخو (45+2) والألماني فلوريان فيرتس (68)، قبل أن يقلص الكندي تاني أولواسيي الفارق (87).

وواصل ليفربول تحقيق العلامة الكاملة في المسابقة القارية العريقة رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر بفارق الأهداف.

وواصل ليفربول استعادة توازنه بعد الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام مانشستر سيتي 0-3 في الدوري، إذ تغلب على مضيفيه لاسك النمساوي 6-3 قاريا وبرنتفورد 2-1 محليا، بعد أن استهل مشواره الأوروبي بالفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1.

وساهم الفوز الثالث الذي حققه في رفع حصيلته إلى 20 انتصارا في آخر 23 مباراة في أمجد الكؤوس الأوروبية، مقابل ثلاث هزائم.

وأطاح المدرب الإسباني لليفربول بمدرب فياريال، مساعده السابق في رايو فايكانو، إينييغو بيريز الذي يواصل نتائجه المتذبذبة مع فياريال، بعدما فاز 3-1 على نابولي الإيطالي في الجولة الثانية، عقب خسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 في الجولة الأولى.

ولم يدفع إيراولا بنجميه الفرنسي برادلي باركولا والسويدي ألكسندر إيزاك وفيرتس منذ البداية، كما حُرم "ريدز" من نجميه المجري دومينيك سوبوسلاي والهولندي جيريمي فريمبونغ بسبب الإصابة.

وفاجأ فياريال أصحاب الأرض يهدف مفاجئ من ميكوتادزه في الدقيقة الرابعة بعد خطأ فادح بتمريرة عكسية بالرأس من القائد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك حاول إعادتها إلى حارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون بيكر.

وضاعف الضيوف النتيجة عندما انفرد كاردونا بالحارس البرازيلي وأودع الكرة في الشباك (29).

لكن ليفربول قلص سريعا النتيجة بهدف من رأسية للأرجنتيني ماك أليستير إثر تمريرة من الدولي اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس(36)، وفي آخر أنفاس الشوط الأول عدل أراوخو، المعار من برشلونة الإسباني، النتيجة بعدما تابع برأسية كرة عرضية لريو نغوهوما كانت في طريقها الى الخروج (45+2).

وتكفل أليستير بمنح التقدم إلى ليفربول بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لنغوهوما (65)، قبل أن يوقع البديل فيرتس الهدف الرابع بتسديدة قوية اثر تمريرة من الدولي الهولندي الآخر كودي جاكبو (68).

وأنعش أولواسيي آمال "الغواصات الصفراء" بالعودة بهدف ثالث من تسديدة من منطقة الجزاء (87)، لكنهم عجزوا عن ذلك في آخر الأنفاس.