دوري أبطال أوروبا: هاتريك فودين يقود السيتي لتحقيق فوز عريض

حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بطل الدوري اليوناني أيك أثينا بخماسية مقابل هدف بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينها ثلاثية "هاتريك" للاعب فيل فودين أحرزها في الدقائق 34 و65 و76.

قادت ثلاثية لفيل فودين مانشستر سيتي الإنجليزي إلى استعادة توازنه قاريا بتغلبه على ضيفه أيك أثينا اليوناني 5-1 على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسجل فودين ثلاثيته في الدقائق 34 و65 و76 بعدما افتتح إيليوت أندرسون التسجيل (12)، وسجل الفرنسي ريان شرقي الهدف الثالث (57)، فيما سجل الألباني ستافرو بيلو الهدف الوحيد للضيوف (52).

واستدرك السيتي خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في العامين الأخيرين، في الجولة الماضية، وحقق فوزه الثاني بعد الأول على مضيفه بورتو البرتغالي (2-0).

ودخل السيتي اللقاء دون نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند في التشكيلة الأساسية، لكن هذا الغياب لم يؤثر عليه هجوميا، بعد أن تابع أندرسون ركلة حرة للأرجنتيني إنزو فيرنانديز صدتها العارضة مفتتحا التسجيل في الدقيقة 12.

وضاعف السيتي النتيجة بجملة هجومية جميلة بدأها فيل فودين وأكملها في الشباك (34).

لم يستسلم الضيوف وقلصوا الفارق مع بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية باليسرى لبيليوس (52).

ولم يهنأ الضيوف بالهدف بعدما تكفل شرقي بتوقيع الهدف الثالث بعد مراوغة ساحرة وتسديدة متقنة (57).

وتكفل فودين بتسجيل هدف رابع قاتل بطريقة رائعة بتسديدة في الزاوية التسعين (65)، قبل أن يعود ليكمل ثلاثيته بعد 11 دقيقة.

وواصل حامل لقب الدوري اليوناني نتائجه المخيبة بعدما خسر أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 1-3، بعد فوز على لاسك النمساوي (0-1) في الجولة الأولى.

وبعد إنهاء المهمة الأوروبية بنجاح، سيواصل السيتي البحث عن إكمال العلامة الكاملة في الدوري بلقاء خارج أرضه ضد أستون فيلا في الجولة الثامنة.