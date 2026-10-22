تقرير: ناغلسمان مرشح لتولي تدريب مانشستر يونايتد

يعد مدرب منتخب ألمانيا السابق مرشحا لتولي تدريب مانشستر يونايتد على خلفية النتائج المخيبة للفريق وآخرها الخسارة في دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة بريطانية فإن ناغلسمان على استعداد للدخول في مفاوضات حال تلقيه عرضا.

ذكرت تقارير إخبارية، أن المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، يوليان ناجلسمان، يعد مرشحا لتولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حال رحيل مايكل كاريك، على خلفية النتائج المخيبة للنادي الملقب بـ"الشياطين الحمر".

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وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الخميس، أن ناغلسمان يتصدر قائمة المرشحين في قلعة "أولد ترافورد"، مشيرة إلى استعداده للدخول في مفاوضات حال تلقيه عرضا.

وتزايدت الضغوط على كاريك عقب هزيمة يونايتد القاسية 1-4 أمام مضيفه كومو الإيطالي، الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق يونايتد سوى فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأولى ضمن البطولة القارية، كما حقق انتصارا واحدا فقط أيضا في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ بداية للفريق في إنجلترا منذ عام 1986.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراته القادمة بالدوري المحلي أمام بورنموث يوم الأحد المقبل.

وكان ناغلسمان قد استقال من تدريب المنتخب الألماني في تموز/ يوليو الماضي، عقب الخروج المخيب للفريق من دور الـ32 بكأس العالم أمام باراغواي، علما بأنه سبق له تدريب أندية في الدوري الألماني "بوندسليغا" وهي هوفنهايم، ولايبزيغ، وبايرن ميونخ.

كما ترددت تكهنات حول إمكانية عودة ناغلسمان لفريق لايبزيغ، في ظل البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد مارتن ديميكيليس.

وسبق أن ارتبط اسم ناغلسمان بالانتقال إلى إنجلترا، لكن مفاوضاته مع ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير لم تكلل بالنجاح.

وتشمل قائمة المرشحين الآخرين لتدريب يونايتد، وفقا للتقارير، كلا من المدرب السابق للمنتخب الإيطالي أنطونيو كونتي، وإيدي هاو الذي رحل عن نيوكاسل يونايتد في نهاية تموز/ يوليو الماضي.