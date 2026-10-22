فرنانديش ينتقد أداء مانشستر يونايتد وتكتيكات كاريك بعد خسارة قاسية أمام كومو

وجّه برونو فرنانديش انتقادات لأداء مانشستر يونايتد وتكتيكات مدربه مايكل كاريك، عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا، في ظل استمرار تراجع الفريق وعجزه عن تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية.

برونو فرنانديش لاعب مانشستر يونايتد محبطًا خلال مواجهة كومو في دوري أبطال أوروبا، 21 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

وجّه البرتغالي برونو فرنانديش انتقادات لأداء مانشستر يونايتد وتكتيكاته، عقب خسارته أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1-4، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في ظل استمرار سلسلة نتائجه السلبية وعجزه عن تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية.

وتلقى يونايتد هدفًا مبكرًا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، ليواجه صعوبة في استعادة توازنه وفرض أسلوبه على مجريات اللقاء.

وقال فرنانديش، البالغ 32 عامًا، في حديث لشبكة "تي إن تي سبورتس"، إن الفريق بدأ المباراة بصورة سيئة، مشيرًا إلى ضعف الضغط على حامل الكرة وغياب التحركات الفعالة خلال الاستحواذ.

وأضاف أن الهدف المبكر، الذي سجله الأرجنتيني نيكو باس، أثّر في ذهنية لاعبي يونايتد، وجعلهم يجدون صعوبة في التعامل مع المباراة والعودة إلى أجوائها.

وعزّز اليوناني أناستاسيوس دوفيباكس تقدم كومو في الدقيقة 49، قبل أن يسجل باس هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما أضاف الإسباني خاكوبو رامون الهدف الرابع في الدقيقة 76. وسجّل الهولندي جوشوا زيركسي هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقال فرنانديش إن استقبال هدف في وقت مبكر يدفع الفريق إلى خوض المباراة بعقلية مهزوزة، ويصعّب عليه التحلي بالشجاعة والاحتفاظ بالكرة وصناعة الفرص.

وانتقد لاعب الوسط البرتغالي أيضًا أداء فريقه في الحالات التي لا يمتلك فيها الكرة، معتبرًا أن لاعبي كومو حصلوا على مساحات ووقت كافيين للتحكم في اللعب.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت تصريحاته تمثّل انتقادًا لتكتيكات المدرب مايكل كاريك، أحال فرنانديش المسؤولية إلى الجهاز الفني، قائلًا إن تقييم هذه الجوانب يعود إلى المدرب وطاقمه. لكنه شدّد على أهمية التحلي بمزيد من الجرأة تحت الضغط واللجوء إلى الضغط المتقدم لإرباك المنافس.

وتأتي تصريحات فرنانديش في أعقاب انتقادات وجّهها زميله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس لإدارة النادي، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية. وكان مارتينيس قد أشار إلى افتقار تشكيلة يونايتد إلى القوة الكافية، قبل أن يعتذر لاحقًا عن تصريحاته.

من جهته، أقرّ البلجيكي يوري تيليمانس، الذي شارك في خط الوسط إلى جانب فرنانديش، بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب أمام كومو.

وقال تيليمانس إن الفريق الإيطالي تفوّق على يونايتد في معظم فترات المباراة، واصفًا النتيجة والأداء بالمخيّبين للآمال، ومؤكدًا أن النجاح يتطلب الجمع بين الانضباط التكتيكي والجهد داخل الملعب، وهو ما افتقده فريقه خلال اللقاء.