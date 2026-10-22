مقاضاة رئيس الدوري الإسباني بعد تشبيهه إعلام ريال مدريد بالدعاية النازية

يواجه رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، تحقيقا أمام المحكمة الإدارية الرياضية، على خلفية تشبيهه أساليب قناة ريال مدريد بالدعاية النازية، في خضم خلاف متصاعد بين الطرفين بشأن التحكيم ونزاهة المنافسات.

أحيل رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، الخميس، إلى المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا، على خلفية تشبيهه الأساليب الإعلامية لنادي ريال مدريد بـ"آليات الدعاية النازية".

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وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن المجلس الأعلى للرياضة أحال تصريحات تيباس إلى المحكمة لدراسة مدى مخالفتها اللوائح الرياضية، ولا سيما القواعد المتعلقة بصون الكرامة والاعتبار الرياضيين.

وجاءت الإحالة عقب منشور لتيباس على منصة "إكس"، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، انتقد فيه النهج الإعلامي لقناة ريال مدريد، مشبها أساليبها بالدعاية التي استخدمها وزير الدعاية في ألمانيا النازية، جوزيف غوبلز.

وقال إن هذه الأساليب "تقوم على التكرار المنهجي وصناعة عدو وإخضاع الحقائق لرواية محددة"، وأوضح أن المقارنة تخص الدعاية والتواصل الإعلامي، ولا تعني تشبيه النادي أو جماهيره بالنظام النازي.

وطالب ريال مدريد في بيان باستقالة تيباس فورا، ووصف المقارنة بأنها "غير مقبولة وخطيرة"، خصوصا لصدورها عن رئيس الرابطة ونائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما دعا النادي إلى إصلاح شامل لمنظومة التحكيم، والهياكل الإدارية والرقابية والانضباطية في كرة القدم الإسبانية.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، المقارنة بأنها "فظيعة"، وطالب تيباس بالاعتذار وتصحيح تصريحاته.

وردا على الإحالة، دافع تيباس عن موقفه منتقدا تجاهل المجلس، بحسب قوله، اتهامات مسؤولين في ريال مدريد وقناته للرابطة ومنظومة التحكيم بالفساد والتلاعب بنتائج المنافسة.

وأكد أن الدفاع عن المسابقة يقتضي الرد على المشككين في نزاهتها، وشدد على مواصلة مسؤولياته.

وتأتي الإحالة وسط خلافات متواصلة بين الرابطة وريال مدريد بشأن التحكيم وإدارة المسابقة.