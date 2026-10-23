الأردني موسى التعمري يقود رين إلى تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الأردني موسى التعمري فريقه رين الفرنسي إلى التعادل مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-2، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما سجل هدفا وأسهم في تجنيب فريقه الخسارة.

موسى التعمري يحتفل بعد تسجيل هدف رين الأول في مرمى يوفنتوس، ضمن الدوري الأوروبي، 22 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

قاد الدولي الأردني موسى التعمري فريقه رين الفرنسي إلى انتزاع تعادل بنتيجة 2-2 من مضيفه يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعدما سجل هدفا وأسهم في عودة فريقه بالنتيجة.

وافتتح التركي زكي تشيليك التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، لكن التعمري أدرك التعادل لرين في الدقيقة 15، قبل أن يمنح السنغالي بولاي ديا التقدم للفريق الفرنسي من ركلة جزاء في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، سجل الألماني نيك فولتماده هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وفرّط يوفنتوس في فرصة مواصلة انتصاراته بالمسابقة، بعدما كان قد فاز على سيلتا فيغو الإسباني بنتيجة 2-1، وعلى نيميخن الهولندي بخماسية نظيفة. ورفع الفريق الإيطالي رصيده إلى سبع نقاط، ليحتل المركز الرابع مؤقتا، فيما وصل رصيد رين إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وقدم التعمري أداء لافتا، بعدما أعاد فريقه إلى أجواء المباراة بهدف التعادل، مستفيدا من تمريرة رأسية للأميركي برايان رينولدز. وواصل اللاعب الأردني خطورته بعد الاستراحة، إذ تجاوز حارس يوفنتوس غولييلمو فيكاريو في الدقيقة 48، لكن الدفاع تدخل لإبعاد تمريرته، قبل أن يهدد المرمى بتسديدة بقدمه اليسرى بعد خمس دقائق.

وكان يوفنتوس قد بدأ المباراة بقوة، عندما استغل تشيليك تمريرة من فولتماده ليسدد كرة متقنة في الشباك، مانحا فريقه التقدم المبكر. غير أن رين رد سريعا، ثم استغل ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليتقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة 67، أعاد فولتماده المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله من ركلة جزاء، ليصبح، بحسب الإحصائية الواردة في التقرير، أول لاعب يسجل في مبارياته الثلاث الأولى ضمن الأدوار الرئيسية لإحدى المسابقات الأوروبية الكبرى مع يوفنتوس خلال القرن الحادي والعشرين.

وكاد الفريق الإيطالي أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن هدفا سجله الكولومبي جون لوكومي في الدقيقة 90 أُلغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "VAR".

وجاء التعادل ليزيد الضغوط على مدرب يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، بعد خسارة فريقه على أرضه أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري، وهي الخسارة الثانية له في سبع مباريات. وقال سباليتي إنه ينتظر المزيد من الثنائي الفرنسي راندال كولو مواني وفولتماده، اللذين شاركا معا أساسيا للمرة الأولى.

وأضاف المدرب أن اللاعبين قدما مباراة جيدة، لكنه اعتبر أنهما قادران على تقديم مستوى أفضل، بالنظر إلى إمكاناتهما الفردية، مشيرا إلى أن الفريق كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل.

في المقابل، شكّل التعادل متنفسا لرين بعد خسارته أمام باريس إف سي بنتيجة 3-4، وهي خسارته الثالثة في الدوري. وكان الفريق الفرنسي قد استهل مشواره الأوروبي بالفوز على أوفي اليوناني 2-1، قبل أن يتعادل سلبا مع شتورم غراتس النمساوي.

وفي أبرز نتائج الجولة، خسر أوفي أمام باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد، وتعادل ليخ بوزنان البولندي مع سندرلاند الإنجليزي 1-1، فيما فاز نيميخن الهولندي على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-2. وتلقى مرسيليا الفرنسي خسارته الثالثة في المسابقة، بسقوطه أمام شتورم غراتس النمساوي بهدف دون مقابل.