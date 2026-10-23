المغربي أمين عدلي يقود بورنموث لإسقاط ميلان بثلاثية

قاد المغربي أمين عدلي فريقه بورنموث إلى الفوز على ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، مستغلا النقص العددي في صفوف الفريق الإيطالي الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة.

لاعبو بورنموث الإنجليزي يحتفلون بالفوز على ميلان الإيطالي، في مباراة بالدوري الأوروبي، يوم 22 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أسهم الدولي المغربي أمين عدلي في فوز فريقه بورنموث الإنجليزي على ضيفه ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في مباراة أكملها الفريق الإيطالي بعشرة لاعبين.

ودفع ميلان ثمن أخطائه الدفاعية مبكرا، بعدما احتسبت ضده ركلة جزاء ترجمها الهولندي جاستن كلويفرت إلى هدف التقدم في الدقيقة السابعة.

وتعقدت مهمة الفريق الإيطالي في الدقيقة 28، إثر طرد حارسه الفرنسي مايك مينيان، بعد اعتدائه بالرأس على الأميركي تايلر أدامز. وبعد أربع دقائق، حصل بورنموث على ركلة جزاء ثانية نفذها ماركوس تافرنييه بنجاح، معززا تقدم أصحاب الأرض.

وعجز ميلان عن تقليص الفارق في الشوط الثاني، رغم التبديلات التي أجراها مدربه، قبل أن يختتم عدلي الثلاثية بهدف رائع من ركلة حرة في الدقيقة 84.

وتلقى ميلان خسارته الثانية في المسابقة، بعدما سبق أن خسر أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين دون رد، فيما حقق بورنموث فوزه الثالث.

وفي مباراة أخرى، مني ليون الفرنسي بخسارته الأولى في المسابقة، بعدما سقط أمام مضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثية نظيفة، سجلها الكرواتي أندري كراماريتش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والدنماركي آدم داغيم في الدقيقة 49، والتشيكي آدم هلوجيك في الدقيقة 83.

وفاز بنفيكا على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة 4-1، وتغلب سلتا فيغو الإسباني على سلتيك الإسكتلندي بنتيجة 2-1، فيما حقق ريال سوسييداد الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه ليلستروم النرويجي بسداسية نظيفة.

وتعادل بشكتاش التركي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، مع ضيفه كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 2-2.