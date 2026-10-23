تأجيل مباراة القمة بين سان جيرمان وليون بسبب الاحتجاجات في باريس

تأجيل مباراة القمة بين المتصدر ليون وحامل اللقب باريس سان جيرمان من يوم الأحد إلى الإثنين، وذلك بطلب من الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس.

أُرجئت مباراة القمة بين حامل اللقب باريس سان جيرمان وليون، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي، من الأحد إلى الإثنين بطلب من الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس؛ وفق ما أعلنت رابطة الدوري الجمعة.

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وذكرت الرابطة في بيان، أنها "أخذت علما بالقرار الصادر عن الشرطة والقاضي بمنع إقامة المباراة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، التي كانت مقررة مساء الأحد في الساعة 8:45 (19:45 بتوقيت غرينيتش)... وقررت إعادة جدولة المباراة لتقام مساء الإثنين في الساعة 8:30".

تُعد هذه رابع عملية إعادة جدولة للمباريات في عطلة نهاية الاسبوع في الدرجتين الأولى والثانية، في حين تستعد السلطات الفرنسية لموجة احتجاجات جديدة في باريس ومختلف أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب اندلاع واحدة من أسوأ حالات العنف الحضري منذ سنوات، تزامنت مع مظاهرات اندلعت قبل أسبوع.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ليون المتصدر، في حين يتقدم بفارق الأهداف أيضا على كل من جاره باريس أف سي وليل وموناكو.

اندلعت الاحتجاجات على هامش احتجاجات عمت البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد فرضت السلطات حظر تجول جزئيا في أجزاء من باريس ومدن أخرى لمنع تفاقم العنف.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الجمعة، أنه سيتم نشر نحو 70 ألفا من عناصر الأمن في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، محذرا من دعوات للعنف والنهب يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت عدة متاحف في باريس، بما في ذلك متحف اللوفر، أنها ستغلق أبوابها السبت، كما سيُغلق معرض "آرت بازل باريس"، وهو أكبر معرض فني سنوي في العاصمة الفرنسية، أبوابه في عطلة نهاية الأسبوع، قبل يومين من موعده الأصلي، وذلك بسبب مخاطر الاحتجاجات.

ويتسبب تغيير موعد مباراة سان جيرمان بإشكالية محتملة، إذ سيتزامن مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقرر إقامته في لندن مساء الإثنين.

وينافس 10 لاعبين من سان جيرمان قي قائمة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة الفردية الأرقى في عالم كرة القدم، بمن فيهم عثمان ديمبلي، الفائز بالجائزة في العام الماضي.

وكان نادي العاصمة قد واجه موقفا مشابها قبل عام، حيث اضطر لخوض مباراة في الليلة ذاتها التي أقيم فيها حفل الكرة الذهبية، وذلك بعد تأجيل مباراته في مارسيليا لمدة 24 ساعة بسبب العواصف.

وفي حين تأثرت مباراة بسان جيرمان، فإن لقاء دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) بين فريقي بيتسبرغ ستيلرز ونيو أورلينز ساينتس، المقرر بعد ظهر الأحد في تمام الساعة 2:30 (13:30 بتوقيت غرينيتش)، سيقام في موعده المحدد.

وتقام هذه المباراة، وهي الأولى من نوعها لدوري كرة القدم الأميركية في فرنسا، على ملعب "دو فرانس" في سان دوني، بالضواحي الشمالية لباريس.

ويأتي تأجيل مباراة سان جيرمان في أعقاب قرار اتُخذ في وقت سابق من الأسبوع بتأجيل مباراة أخرى في الدوري الفرنسي، كانت ستجمع بين تولوز وضيفه تروا، حيث نُقلت من السبت إلى الأحد.

كما تم تغيير مواعيد مباريات في الدرجة الثانية "ليغ 2" خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وذلك بناء على طلب من الشرطة.