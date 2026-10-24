أرسنال يفوز ويتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي في الصدارة

حصد أرسنال فوزا بهدفين دون رد على ضيفه إيفرتون، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويتساوى مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 8 جولات، مع تأخره بفارق الأهداف.

لاعبو أرسنال يحتفلون بالهدف الأول في شباك إيفرتون، السبت (Getty Images)

فاز أرسنال على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، السبت، ليتساوى مع مانشستر سيتي على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مرور 8 جولات من المسابقة.

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ويدين أرسنال بهذا الفوز لقلبي الدفاع، إزري كونسا وغابرييل ماغاليس اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 7 و68 من المباراة، التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وحقق الفريق اللندني بهذا فوزه الثالث تواليا، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد الخسارة 1-2 أمام إيفرتون في وقت سابق.

ولكن السيتي بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا يتفوق بفارق الأهداف عن أرسنال حامل اللقب.

في المقابل، واصل إيفرتون بقيادة مدربه المخضرم، ديفيد مويس، الترنح بعد خسارة ثانية على التوالي، ليواصل النزيف بعد ثلاثة تعادلات في الجولات الست الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع.

ويرفع هذا الفوز من معنويات أرسنال ومديره الفني ميكيل أرتيتا قبل اختبار صعب في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في أول تشرين الثاني/ نوفمبر.

أما إيفرتون فسيكون على موعد مع مواجهة ثقيلة جديدة خارج أرضه عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

لم يمنح أرسنال منافسه سوى سبع دقائق فقط حتى كسر صموده بهدف أول، حين نفذ مارتن أوديغارد ركلة ركنية ارتقى لها غابرييل برأسه، ليبعدها الحارس جوردان بيكفورد قبل أن يكملها كونسا بيسراه في الشباك.

وكاد إيفرتون أن يدرك التعادل سريعا لولا يقظة دافيد رايا حارس أرسنال في التصدي لتسديدة جيمس غارنر في الدقيقة 11.

وفي المقابل، أهدر الفريق اللندني أكثر من محاولة لإحباط منافسه بهدف ثان خلال أول نصف ساعة، في ظل افتقاد ميكيل ميرينو وإيبريتشي إيزي وأوديغارد ونوني مادويكي للتركيز في اللمسة الأخيرة.

كذلك واصل رايا تألقه بالتصدي لفرصة خطيرة أمام ثيرنو باري في الدقيقة 44، قبل أن يهدر ميرينو آخر فرص الشوط الأول برأسية فوق العارضة خلال الوقت بدل الضائع.

وبعد تسديدة من أوديغارد أبعدها بيكفورد في الدقيقة 51، هدأ إيقاع الشوط الثاني كثيرا حتى كسره غابرييل بهدف ثان في الدقيقة 68 بعد عرضية من الظهير الأيمن بن وايت.

وضغط إيفرتون ساعيا لتقليص النتيجة، وهدد مرمى أرسنال بأكثر من محاولة لهاريسون أرمسترونغ وكيران ديوسبري هال، وكانت الفرصة الأخطر بفرصة هايدن هيكي التي أنقذها رايا في الدقيقة 89.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع، هدد خلالها أوديغارد مرمى المنافس بتسديدتين، فيما أضاع تشارلي ألكاراز آخر محاولات فريقه قبل أن ينتهي اللقاء بفوز ثمين والخروج بشباك نظيفة لأصحاب الأرض.