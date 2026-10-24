إنفانتينو يقول إن "الأغلبية الساحقة" تدعم سعيه إلى إعادة انتخابه

إنفانتينو: "عدت للتو من طوكيو حيث أيدني الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأييدا كاملا. وكنت في الرأس الأخضر حيث أيدتني كل الدول الإفريقية. وأتحدث إلى كل الاتحادات في كل مكان من العالم".

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إنه يحظى بدعم "الغالبية الساحقة" من الاتحادات الأعضاء في سعيه إلى إعادة انتخابه، رغم الانتقادات التي طالت خطته المجهضة لبيع جزء من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي دعمه لإنفانتينو الجمعة، في دفعة مهمة لآمال البالغ 56 عاما في الفوز بولاية رابعة.

وكان مستقبل السويسري-الإيطالي في المنصب موضع شك قبل شهرين، حين واجه رد فعل غاضب على خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية للمسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي إلى مستثمرين خاصين.

ووقع رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، رسالة تقول إن كرة القدم "ليست في ملكية أي فرد".

لكن إنفانتينو الذي اعتذر الأسبوع الماضي عن مشروع الاستثمار الخاص الذي فشل، بات في موقع قوي لضمان إعادة انتخابه في آذار/ مارس.

وقال إنفانتينو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، السبت، "أعتقد أن المهم أنه في منظمة مثل ’فيفا’، يمكن أن تكون هناك آراء مختلفة، ووجهات نظر مختلفة".

وأضاف "لكن إذا كنا جادين بشأن الديمقراطية، وبشأن عمليتها، وبشأن الإيمان بأن للجميع الصوت نفسه والرأي نفسه في أنحاء العالم، وأن كرة القدم ملك للجميع، إذا كنا جادين بشأن ذلك، فعلينا أن نحترم أيضا آراء الغالبية العظمى".

وتابع "عدت للتو من طوكيو حيث أيدني الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأييدا كاملا. وكنت في الرأس الأخضر حيث أيدتني كل الدول الإفريقية. وأتحدث إلى كل الاتحادات في كل مكان من العالم".

ولم يتقدم أي مرشح آخر حتى الآن لمنافسة إنفانتينو، مع بقاء أقل من شهر على الموعد النهائي للترشح في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف "هناك وجهات نظر مختلفة، وليس من السهل دائما جمعها كلها تحت سقف واحد، لكن علينا أن نحترم، وأنا أحترم كل الآراء وكل وجهات النظر، ثم سيعود إلى الاتحادات الأعضاء في ’فيفا’ أن تقرر من تريده رئيسا وكيف تريد أن يدار" الاتحاد الدولي للعبة.