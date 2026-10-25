يونايتد يسقط بثلاثية وليفربول يواصل الفوز وإنتر ينتزع صدارة الدوري الإيطالي

مُني مانشستر يونايتد بخسارة قاسية أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، مواصلا نتائجه المتراجعة، فيما حقق ليفربول فوزه الرابع تواليا بتغلبه على برايتون 2-0. وفي إيطاليا، قلب إنتر ميلان تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز 2-1 ليستعيد صدارة الدوري.

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة على أرضه أمام بورنموث 0-3 الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل "الشياطين الحمر" المباراة بعد هزيمة قاسية أمام كومو الإيطالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا، ومن دون فوز لسبع مباريات متتالية قاريا ومحليا، ما جعل مدربه مايكل كاريك في موقف لا يحسد عليه.

وبعد خسارة منتصف الأسبوع أمام كومو، وجه القائد ولاعب الوسط الدولي البرتغالي، برونو فرنانديز، انتقادات لأسلوب مدربه الدفاعي، قائلا إن يونايتد يحتاج إلى مزيد من "الجرأة".

ليرد كاريك عليه في لقاء اليوم بإبقائه على مقاعد البدلاء، في لقاء حُسم إلى حد كبير في الشوط الأول بعدما أنهاه يونايتد متخلفا بهدفين، الأول جاء في الدقيقتين 38 من البرازيلي رايان بتسديدة "على الطاير"، بعد ركلة ركنية نفذها الهولندي جاستن كلويفرت، و43 من ماركورس ترافينيير بتمريرة من الفرنسي أدريان تروفير، ما دفع بعض الجماهير إلى مغادرة "أولد ترافورد" باكرا.

وحسمت الهزيمة نهائيا في الشوط الثاني، الذي شهد دخول الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والهولندي جوشوا زيركسي والبرازيلي ماتيوس كونيا في صفوف يونايتد، بعدما اهتزت شباك أصحاب الأرض بهدف ثالث رائع سجله البرازيلي إيفانيلسون، الذي استفاد من خطأ في خروج الحارس البلجيكي سيني لامينس خارج منطقة الجزاء في محاولة لقطع تمريرة لويس كوك، ليسدد الكرة من بعيد في الشباك الخالية (71).

ويحتل يونايتد المركز السادس عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط.

"نحن اللاعبين لا نقدم ما يكفي"

وقال قائده هاري ماغواير لشبكة "سكاي سبورتس"، إن "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي... الأمور لا تسير بالطريقة المطلوبة في الوقت الحالي. النتائج ليست جيدة بما يكفي، كما أن العروض التي قدمناها خلال الأسبوع الماضي لم تكن بالمستوى المطلوب. لا يزال الموسم في بدايته".

وأضاف "علينا أن نجد حلا، وأن يحاسب كل منا نفسه وينظر في المرآة، فهذا هو الأمر الأهم. يجب أن يفكر كل لاعب بما يمكنه تقديمه أكثر، وكيف يمكنه أن يساهم بدرجة أكبر مع الفريق، وإذا فعلنا ذلك فسنصل إلى الطريق الصحيح".

ورأى أنه "في الوقت الحالي، نحن اللاعبين لا نقدم ما يكفي. مايكل كاريك غيّر مسار موسمنا بالكامل العام الماضي، ولعبنا كرة قدم رائعة وحققنا نتائج مميزة. أما هذا الموسم، فلم نقدم الأداء المطلوب على المستوى الفردي".

ليفربول يواصل الانتصار

وخلافا ليونايتد، واصل غريمه ليفربول نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه الجديد الإسباني، أندوني إيراولا، محققا فوزه الرابع تواليا محليا وقاريا، الذي جاء على حساب ضيفه برايتون بهدفين سجلهما الألماني باسكال غروس (17 بالخطأ في مرمى فريقه)، والسويدي ألكسندر أيزاك (21).

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع على حساب تشيلسي، مستفيدا من خسارة الأخير أمام جاره توتنهام 0-2 السبت.

إنتر ميلان يقلب الطاولة وينتزع الصدارة

انتزع إنتر ميلان حامل اللقب فوزا مثيرا من ضيفه فيورنتينا 2-1، بعدما سجل هدفين في الوقت بدلا من الضائع الأحد في المرحلة الثامنة، لينجو من خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن لاتسيو.

وعاش إنتر لحظات عصيبة على ملعب سان سيرو، رغم سيطرته على مجريات اللقاء، إذ اصطدم طويلا بتألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وعلى عكس سير اللعب، منح الإسباني أليكس خيمينيس التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 65، بتسديدة قوية فاجأت الحارس إيفان بروفيديل.

وبدا إنتر في طريقه إلى خسارة مؤلمة، قبل أن ينجح الفرنسي ماركوس تورام في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع (90+1)، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم، بعدما تصدى دي خيا لمحاولاته في ثلاث مناسبات سابقة.

وخطف البولندي بيوتر جيلينسكي هدف الفوز من ركلة جزاء، احتُسبت إثر خطأ داخل المنطقة على تورام في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة (90+7).

ورفع إنتر رصيده إلى 22 نقطة، ليتساوى مع لاتسيو الذي تغلب على بارما 2-1 السبت، مستعيدا صدارة الترتيب بفارق الأهداف.

وكشف كيفو بعد اللقاء في مقابلة مع منصة "دازون" أنه فضل عدم مشاهدة جيلينسكي ينفذ ركلة الجزاء في ظل غياب القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس للإصابة، قائلا "كنت أفكر: آمل أن يسجل، لأنه متخصص في تنفيذ ركلات الجزاء. لقد استحققنا الفوز اليوم، وكنت سأقول ذلك حتى لو خسرنا. لاعبونا يستحقون كل الإشادة التي يمكنني تقديمها لهم اليوم".

وتابع "دخلنا المباراة بالطريقة الصحيحة من جميع النواحي، ثم تأخرنا في النتيجة بعد تسديدة من مسافة 30 ياردة استقرت في الزاوية العليا. لا يمكنني توجيه أي لوم إلى تنظيمنا أو جودتنا أو عزيمتنا على أرض الملعب. صنعنا الكثير من الفرص، وفي النهاية نلنا المكافأة لأننا حافظنا على هدوئنا وفعلنا ما تطلبته المباراة".

وقال كيفو إن "هذه هي كرة القدم، فأحيانا تستقبل أهدافا. المهم ألا تنخفض المعنويات وأن تحافظ على الذهنية نفسها. منذ وصولي إلى هنا، كنت أقول دائما إن المباريات تستمر 90 دقيقة. لا أريد أن أرى أحدا يشفق على نفسه أو يشتكي من قرارات التحكيم. أريد أن أرى اللاعبين يردون على الانتكاسات".