الدوري الإسباني: مبابي يقود ريال مدريد لحسم الكلاسيكو في معقل برشلونة

قاد كيليان مبابي ريال مدريد لحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بالفوز 2-1 بهدفيه، ليمنح المدرب جوزيه مورينيو الفوز ويمحو سطوة الكاتالونيين، ملقنا إياهم الخسارة الأولى بالدوري هذا الموسم ومقلصاً الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط.

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى حسم الكلاسيكو، أمام الغريم التقليدي برشلونة، حامل اللقب والمتصدر، بتسجيله هدفي الفوز 2-1، الأحد، على ملعب "كامب نو" في المرحلة العاشرة.

وأوقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الكلاسيكو الأول منذ عودته إلى نادي العاصمة، سطوة برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، الذي حقق الفوز في ست من المواجهات السبع الأخيرة مع ريال مدريد.

وأصبح مورينيو ثالث مدرب لريال مدريد يحقق سلسلة من ست مباريات متتالية من دون خسارة أمام برشلونة، بعد ميغيل مونيوس (بين 1962 و1965) وفيسنتي ديل بوسكي (بين 2001 و2003) وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.

لاعبو الفريقين خلال المباراة (Getty Images)

وقلّص ريال الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط، ملحقا به الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، والثانية تواليا في مختلف المسابقات للفريق الكتالوني بعد سقوطه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، في منتصف الأسبوع الماضي.

وفي برشلونة، دخل ريال مدريد اللقاء بغياب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الموقوف لنيله بطاقة حمراء قبل أسبوعين، كما افتقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي أُعلن غيابه قبل ساعات من المباراة، بسبب إصابته بعارض إنفلونزا.

أصحاب الأرض بدورهم افتقدوا مجموعة من اللاعبين، أبرزهم الفرنسي جول كونديه، وإريك غارسيا، وداني أولمو والدنماركي أندرياس كريستنسن.

والتهديد الأول لم يتأخر من التركي آردا غولر الذي سدد كرة قوية داخل المنطقة علت مرمى برشلونة (5)، ثم جرّب مرة ثانية بتصويبة نحو المرمى مباشرة تصدى لها الحارس جوان غارسيا (18).

مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو (Getty Images)

وردّ البرازيلي رافينيا مرتين، الأولى بكرة فوق المرمى (22) والثانية بعيدة عنه (24).

وتلقى برشلونة ضربة قوية بخروج الظهير تشافي إسبارت بسبب إصابة (30)، بعدما كان الفرنسي أوريليان تشواميني قد تدخّل على قدمه قبلها بدقائق، واكتفى الحكم بإنذار شفهي.

واختبر الإنجليزي أنتوني غوردون الحارس الروسي، أندري لونين، الذي خاض أول مباراة رسمية بقميص ريال منذ أيار/ مايو الماضي، بتسديدة من زاوية صعبة أبعدها إلى ركنية (38).

وكان مبابي في المكان المناسب لافتتاح التسجيل، ولو عن غير قصد، حين حاول بيدري إبعاد عرضية العاجي يان ديومانديه، لكن الكرة ارتطمت بالمهاجم الفرنسي وأكملت طريقها إلى المرمى (41).

وأهدر لامين يامال فرصة التعادل من مسافة قريبة (45)، ثم حاول رودري التعويض بتصويبة من على مشارف المنطقة تصدى لها لونين (45+1).

(Getty Images)

في الشوط الثاني، انتفض برشلونة وهاجم مرمى الضيوف أكثر، وأثمرت محاولاته هدفا من رافينيا من داخل المنطقة إثر تمريرة بيدري (61).

وردّ غولر بتصويبة قوية أبعدها غارسيا (63)، ثم حاول جيرارد مارتين من الجهة المقابلة بتسديدة تصدى لها لونين ببراعة (66).

وفي وقت بدا فيه أن برشلونة الأقرب إلى تسجيل الثاني، فعلها مبابي بالثاني، مستغلا مجهود البديل مواطنه إدواردو كامافينغا الذي انطلق إلى منطقة الجزاء وقدّم له تمريرة حاسمة وضعته أمام المرمى الخالي بعد خروج غارسيا (87).

بلباو يكتسح خيتافي

واكتسح أتلتيك بلباو ضيفه خيتافي 4-0 على ملعب سان ماميس، مواصلا سجله الخالي من الهزائم على أرضه منذ سقوطه في المباراة الافتتاحية.

وتمكّن الفريق الباسكي من استعادة توازنه بعد تعادل وخسارة، بفضل أهداف أليكس بيرنغنر (17)، الغاني إيناكي وليامس (35)، آيتور باريديس (70) ويوري بيرتشيتشي (88)، في حين طُرد ماريو مارتين من الضيوف (86).

ورفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة بانتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 9 نقاط.

ومنذ خسارته في المباراة الأولى افتتاحا أمام إشبيلية (1-3)، لم يخسر بلباو على أرضه في أربع مباريات متتالية.

وأدّت هذه النتيجة إلى تعرّض خيتافي لسلسلة من ست هزائم متتالية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ نيسان/ أبريل 2016.

ولم يحقق خيتافي سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، ولم يعد تفصله سوى نقطة واحدة عن إسبانيول صاحب المركز الثامن عشر.

وفاز ريال سوسييداد على ضيفه ليفانتي 2-1، فيما تعادل سلتا فيغو مع ريال بيتيس سلبا.