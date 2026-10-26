ماذا قال مبابي بعد تسجيل هدفه الـ100 بقميص ريال مدريد؟

مبابي بعد تسجيل هدفه الـ100 بقميص ريال مدريد: "أحب تسجيل الأهداف، وأحب مساعدة الفريق بهذه الطريقة، لكنني أعتقد أن هذا مجرد تفصيل. الأهم هو فوز الفريق، وأعتقد أنه سيمنحنا ثقة كبيرة كمجموعة".

قال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب هدفي الفوز لفريقه ريال مدريد على الغريم برشلونة 2-1 في الكلاسيكو ضمن الدوري الإسباني الأحد، إن بلوغه حاجز المئة هدف بقميص النادي الملكي "مجرد تفصيل".

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وقال مبابي لقناة ريال مدريد "أنا سعيد جدا. أعتقد أن الجميع يعرف أصلا أنني أحب تسجيل الأهداف، وأحب مساعدة الفريق بهذه الطريقة، لكنني أعتقد أن هذا مجرد تفصيل. الأهم هو فوز الفريق، وأعتقد أنه سيمنحنا ثقة كبيرة كمجموعة".

وسمحت ثنائية قائد "الزرق"، صاحب الهدفين 99 و100 بقميص "الميرينغي"، لريال بإلحاق الخسارة الاولى ببرشلونة في الدوري هذا الموسم بعد 9 انتصارات تواليا والعودة إلى سباق اللقب، حيث بات يتأخر عن عملاق كاتالونيا المتصدر بفارق 3 نقاط فقط (27 مقابل 24).

كما رفع مبابي رصيده في ترتيب الهدافين إلى 11 هدفا في "الليغا" هذا الموسم، بفارق هدفين عن المتصدر البرازيلي رافينيا صاحب الهدف الوحيد لفريقه برشلونة في "الكلاسيكو".

وأوضح المهاجم الفرنسي البالغ 27 عاما "بصراحة، نجم الليلة الحقيقي كان الفريق، لأننا كنا نعلم أن علينا تقديم مباراة كبيرة، مباراة توجب عليما خوضها كالرجال. الفوز كان رسالة جيدة، لكن لا يمكننا أن نظن أن الموسم انتهى. في الأسبوع المقبل، ضد (راسينغ) سانتاندير على ملعبهم، علينا أن نظهر الحدّة نفسها".

وبعد موسمين من دون ألقاب كبرى، أكد مبابي أيضا أنه إذا أراد لاعبو ريال الفوز بالألقاب هذا الموسم فعليهم "فعل ذلك معا، كفريق"، فـ"عندما ننظر إلى اللاعبين الموجودين هنا، فإن من يدّعي غياب الجودة يكون كاذبا".