في طريقه إلى الـ1000؟ كريستيانو يبلغ الهدف رقم 985 بعد الهاتريك الأخير

سجل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية في اللقاء الذي فاز فيه فريق النصر السعودي 5-3 على نادي الخلود، الخميس، ليبلغ الهدف رقم 985 في مسيرته الكروية الغزيرة بالأهداف والألقاب.

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى تحقيق انتصار عريض على ضيفه الخلود 5-3، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

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وأحرز رونالدو ثلاثية ليصل إلى الهدف رقم 985 في مسيرته الاحترافية، ويصبح على مقربة من حلم تسجيل 1000 هدف.

وسجل رونالدو أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقائق 66 و72 و81، بعدما تقدم أولا البرازيلي أنجيلو غابرييل في الدقيقة 24، وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي المقابل، أحرز ثلاثية الخلود الفرنسي جوليان دومينيغيز الذي سجل هدفين في الدقيقتين 16، والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، والكاميروني لوك إيسومبا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للبرتغالي جواو فيليكس، الذي صنع 4 أهداف من خماسية النصر.

رفع الفوز العريض رصيد النصر إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر والذي لعب مباراة أكثر، أما الخلود فلديه 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

الموسم الأخير؟

سبق أن قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاما) في 16 آب/ أغسطس الماضي في مقابلة مع مجلة "فوغ"، إنه يعتقد أن هذا العام سيكون على الأرجح الأخير له لاعب كرة قدم محترف.

وقال لمجلة "فوغ"، إن "هذا على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا"، مضيفا أن مستقبله بعد كرة القدم "مرسوم بالكامل".