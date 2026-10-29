ليفربول ومانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح

تأهل ليفربول ومانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد تخطي تشلسي وبرايتون بركلات الترجيح، إثر تعادلهما في الوقت الأصلي، فيما حجز بورنموث وكريستال بالاس وسندرلاند مقاعدهم في الدور المقبل.

خاكبو يحتفل بتسجيل هدف ليفربول في مرمى تشلسي، 28 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

حجز ليفربول ومانشستر سيتي مقعديهما في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تجاوزا تشلسي وبرايتون، على التوالي، بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين في الوقت الأصلي من مباراتيهما ضمن دور ثمن النهائي.

وتفوق ليفربول على مضيفه تشلسي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما احتاج مانشستر سيتي، حامل اللقب، إلى ركلات الترجيح لتخطي برايتون بنتيجة 4-3، عقب تعادلهما 2-2.

وواصل ليفربول نتائجه الإيجابية محققا انتصاره الخامس تواليا في مختلف المسابقات، ليعزز آماله في المنافسة على اللقب الذي توج به عشر مرات، في حين تلقى تشلسي ضربة جديدة بعد خسارته أمام توتنهام بنتيجة 0-2 في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحسم المواجهة أمام تشلسي

على ملعب "أنفيلد"، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما افتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة 40 عبر مورغان روجرز من ركلة جزاء، احتسبت إثر خطأ ارتكبه الهولندي راين غرافنبرخ على الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

ولم ينتظر ليفربول طويلا للرد، إذ أدرك كودي خاكبو التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، أيضا من ركلة جزاء، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 6-5.

وجاء التأهل ليمنح ليفربول دفعة إضافية، فيما ازدادت متاعب تشلسي، الذي يسعى إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

مانشستر سيتي يتجاوز برايتون بصعوبة

وفي ملعب الاتحاد، خاض مانشستر سيتي المواجهة بتشكيلة شهدت تغييرات عدة، أبرزها غياب النجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وافتتح العاجي ماليك يالكويي التسجيل لبرايتون في الدقيقة 30، بعدما ارتدت تسديدته من الحارس واستقرت في الشباك، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، عن طريق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إثر تمريرة من فيل فودن.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد الفرنسي جورجينيو روتر التقدم لبرايتون في الدقيقة 47، قبل أن ينجح البرازيلي فيتور ريس في إدراك التعادل لسيتي في الدقيقة 72، مستفيدا من كرة إثر ركلة حرة نفذها الفرنسي ريان شرقي.

ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمانشستر سيتي بنتيجة 4-3، بفضل تصديين حاسمين لحارس المرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي، رغم إهدار كوفاسيتش ركلته.

ويستعد سيتي لمواجهة برايتون مجددا في الدوري الإنجليزي، بعدما تعرض لخسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، إثر سقوطه أمام أستون فيلا بنتيجة 0-2.

بورنموث وكريستال بالاس وسندرلاند يتأهلون

وفي بقية مباريات الدور، حقق بورنموث فوزا واضحا على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما حسم كريستال بالاس تأهله بفوزه خارج أرضه على فولهام بهدف نظيف.

كما بلغ سندرلاند الدور التالي عقب انتصاره على برنتفورد بنتيجة 3-2.

وتُختتم منافسات ثمن النهائي الخميس، بمواجهة إيفرتون ونيوكاسل، لتحديد آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.