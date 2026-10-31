تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد ويعمّق أزمته ومستقبل كاريك على المحك

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة أمام تشيلسي بهدفين دون رد، لتمتد سلسلة مبارياته من دون فوز إلى تسع مباريات في مختلف المسابقات لتزيد الضغوط على مدربه مايكل كاريك، فيما تقدم تشيلسي إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

بات بقاء مايكل كاريك على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد أمرا صعبا؛ بعد انهيار "الشياطين الحمر" وخسارتهم أمام مضيفهم تشيلسي 0-2 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتتعزز سلسلة مبارياتهم من دون فوز إلى تسع في مختلف المسابقات.

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وتركت الهزيمة بطل إنجلترا 20 مرة على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، مع خطر إنهاء الأسبوع ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وتلقى يونايتد خسارته الثانية تواليا في الدوري بعد ستة أيام من سقوطه أمام بورنموث 0-3، وهي الرابعة له في آخر خمس مباريات ضمن مختلف المسابقات.

وبعد شوط أول اتسم بالنزعة الهجومية والصلابة، انهار الفريق بعد الاستراحة أمام مورغان روجرز (50) الذي اخترق دفاعا سلبيا، ثم كول بالمر الذي سجل من ركلة جزاء تسبب بها ليساندرو مارتينيز (64).

إذ لوّح المدافع الأرجنتيني بذراعه في وجه الفرنسي ويسلي فوفانا من دون أن ينظر إلى الكرة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه مارتينيز ليطرده من الملعب.

وظل كاريك جالسا من دون حراك على مقاعد البدلاء وهو يستمع إلى هتافات جماهير تشليسي الساخرة التي طالبت بإقالته. في المقابل، واصل أنصار مانشستر يونايتد دعم فريقهم بالأهازيج حتى صافرة النهاية.

وألقت الثغرات الدفاعية المتكررة بظلالها على النيات الهجومية الجيدة للضيوف، الذين كانوا الأخطر بفارق واضح في الشوط الأول.

وكانت انطلاقاتهم السريعة قادرة على أن تثمر كثيرا لولا بعض التسرع، أو غياب الحسم في اللمسة الأخيرة (9 و19 و25). كما أرهق الجناح العاجي أماد ديالو المدافع فوفانا في مناسبتين، من دون أن ينجح في هز الشباك (32 و43).

وأُلغي هدف ليونايتد سجله البرازيلي ماتيوس كونيا بداعي التسلل (34).

وعاش تشيلسي أيضا تقلبات مشابهة في مناسبتين، عبر الجناح البرازيلي الشاب إستيفاو (15 و71)، الذي كان نشيطا للغاية في أول مشاركة له أساسيا هذا الموسم في الدوري.

وبهذا الفوز، تقدم تشيلسي بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة بانتظار نتائج بقية المباريات، ولا سيما مواجهة ليفربول الخامس (15 نقطة) مع أرسنال الثاني (21) الأحد.