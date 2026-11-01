أرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري بعد تعثر سيتي

تمكن نادي أرسنال من هزيمة غريمه ليفربول في عقر داره 1-0، الأحد، لينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي، الذي مني بهزيمة مفاجئة أمام برايتون السبت، وسجل الألماني، كاي هافيرتس، هدف اللقاء الوحيد.

انتفض أرسنال عقب خروجه المدوّي من مسابقة كأس الرابطة، وتغلب على مضيفه ليفربول 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينفرد بالصدارة مستغلا تعثّر منافسه مانشستر سيتي بخسارته أمام برايتون 0-1، السبت.

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ويدين فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهذا الفوز إلى الألماني كاي هافيرتس، صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 16.

ونجح "المدفعجية" بهذا الفوز على ليفربول في معقله بتصدر البطولة، مستغلين الخسارة الثانية تواليا والثانية في الدوري هذا الموسم لمانشستر سيتي، ما سمح لهم بالابتعاد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وعلى الرغم من تتويجه بطلا في الموسم الماضي، لم يتمكن أرسنال من الفوز على ليفربول ذهابا وإيابا، بل خسر أمامه في المباراة الأولى قبل تعادلهما في الثانية.

وحقق أرسنال أول فوز له على ليفربول منذ شباط/ فبراير 2024، لكن الأهم أنه كسر سلسلة سلبية طويلة على ملعب "أنفيلد" لم يحقق خلالها الفوز في 14 عاما ضمن الدوري، إذ كان فوزه الأخير على ملعب ليفربول يعود إلى آذار/ مارس 2012.

ولم تُعط المباراة متابعيها الإثارة التي كانوا ينتظرونها، خاصة من جانب ليفربول الذي فشل في التسديد على المرمى طوال اللقاء، ولو أنه كان الأكثر سيطرة.

ولم يُقدَّم الكثير في الشوط الأول حتى هدف افتتاح التسجيل من هافيرتس، الذي استغل عرضية متقنة من ديكلان رايس ووضع الكرة بسهولة في الشباك (16).

وبهذا الهدف أصبح هافيرتس أفضل هدّاف ألماني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 46 هدفا، متخطيا إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي السابق، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.

وجرّب البرازيلي برونو غيمارايس مضاعفة النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة علت المرمى (24)، ثم حاول رايس بنفسه بتصويبة سهلة بين يدي البرازيلي أليسون بيكر (25)، في حين جاء الردّ برأسية من القائد الهولندي فيرجيل فان دايك أبعدها الحارس الإسباني دافيد رايا في الوقت المناسب من أمام السويدي ألكسندر إيزاك (27).

وبعدها حاول لاعبو ليفربول بتسديدات لم تكن دقيقة، باستثناء محاولة الألماني فلوريان فيرتس من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة (39)، ورأسية الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر فوق المرمى (43).

ولم يتغيّر الحال كثيرا في الشوط الثاني، بل تراجع الأداء أكثر مع دخول المدافع مايلز لويس-سكيلي من جانب أرسنال (62) في ظل دفع ليفربول بلاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، (58) والمهاجم ريو نغوموها (67).

وكان اليوناني كريستوس تزوليس قريبا من مضاعفة النتيجة لأرسنال بتسديدة جميلة أبعدها بيكر ببراعة (73)، فيما أنهى ليفربول المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.