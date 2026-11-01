الفوز السادس تواليا: ثلاثية لريال مدريد في مرمى سانتاندر

استمر ريال مدريد في عروضه القوية بتحقيق انتصاره السادس تواليا في مختلف المسابقات، بعدما تغلب على مضيفه راسينغ سانتاندر 3-0.

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، وحقق فوزه السادس على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بتغلبه على مضيفه راسينغ سانتاندير بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

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وتقدم الريال بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وأضاف جود بيلينغهام ويان ديوماندي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 22 و36، ليحسم الضيوف المهمة في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يواصل ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو سلسلة نتائجه الإيجابية، وآخرها الفوز 2-1 على برشلونة حامل اللقب في الكلاسيكو بالجولة الماضية.

ورفع العملاق المدريدي رصيده إلى 27 نقطة ولكنه بقي ثالثا في جدول الترتيب، خلف أتلتيكو مدريد 28 نقطة وبرشلونة في الصدارة بـ30 نقطة، فيما تجمد رصيد سانتاندير عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي الجولة القادمة سيحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في ملعب "ميستايا"، وسيخرج سانتاندير لمواجهة خارج أرضه أيضا أمام ملقا، وستقام المباراتان يوم السبت.

وقبل مواجهة فالنسيا سيخوض ريال مدريد مباراة أخرى خارج أرضه، أمام أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

مجريات المباراة

بدأ اللقاء بإيقاع هجومي سريع ومحاولات خطيرة، حيث سدد أردا غولر كرة بجوار القائم بعد عرضية من ألكسندر أرنولد، وتصدى حارس سانتاندير لرأسية من بيلينغهام قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء، سجل منها مبابي الهدف الأول بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى بالدقيقة 11.

وكاد أصحاب الأرض أن يتعادلوا سريعا بعد دقيقتين بتسديدة إيكر لوكوي من داخل منطقة الجزاء أبعدها تيبو كورتوا بقدمه.

وعزز الريال النتيجة بهدف ثان في شباك منافسه بعد تمريرة بينية متقنة من غولر إلى بيلينغهام، الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس قبل أن يسدد في الشباك بالدقيقة 22.

ثم تغير سيناريو المباراة ليكون في اتجاه واحد نحو مرمى سانتاندير، في ظل محاولات متتالية من غولر وبيلينغهام وأوريلين تشواميني، حتى سجل ديوماندي الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعدما تابع ركلة ركنية مرتدة من الدفاع بتسديدة قوية في الشباك.

وكاد غولر أن يضيف هدفا رابعا في الدقيقة 41 لكن حارس مرمى سانتاندير، يولين أغيريزابالا، تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم مريح للريال.

وبعد ذلك نشط سانتاندير نسبيا في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، ووصل لمرمى كورتوا بأكثر من محاولة للثنائي لوكوي وياسر زابيري، ولكن رد الريال كان أقوى عبر تشواميني وبيلينغهام ويان ديوماندي، بينما رد القائم الأيسر تسديدة من مبابي.

وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدف شرفي، واقتربوا من ذلك بركلة جزاء ضد تشواميني نتيجة لمسة يد، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء القرار في الدقيقة 72، وبعدها سدد ماتيو براتي كرة بيسراه فوق العارضة بالدقيقة 83.

وشهدت الدقائق الأخيرة ثلاث محاولات مدريدية جديدة لمبابي والثنائي البديل إبراهيم دياز وإندريك، لكنها لم تكن كافية لهز شباك سانتاندير، لينتهي اللقاء بفوز مريح للضيوف.