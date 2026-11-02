ياسين جسيم يقود ستراسبورغ للفوز.. وحارث وغويري يعززان انتفاضة مرسيليا

قاد المغربي ياسين جسيم ستراسبورغ إلى فوز كبير على أوكسير (5-1)، بتسجيله هدفين وصناعته آخر، فيما واصل مواطناه أمين حارث والجزائري أمين غويري تألقهما، وقادا مرسيليا للفوز على تولوز (2-0)، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

قاد الدولي المغربي ياسين جسيم فريقه ستراسبورغ إلى استعادة نغمة الانتصارات، بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الفوز الكبير على ضيفه أوكسير بنتيجة 5-1، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما واصل مواطناه أمين حارث والجزائري أمين غويري تألقهما مع مرسيليا، وقادا فريقهما إلى الفوز على تولوز بهدفين دون رد.

وفرض جسيم نفسه نجمًا للمواجهة، بعدما سجل الهدفين الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 77 و85، كما صنع الهدف الثاني الذي سجله العاجي مارسيال غودو في الدقيقة 55. وكان البرتغالي داريو إيسوغو قد افتتح التسجيل في الدقيقة 41، قبل أن يضيف الدنماركي كونراد هاردر الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

ورفع الجناح المغربي رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري، إلى جانب ثلاث تمريرات حاسمة، مستعيدًا حسه التهديفي بعدما غاب عن التسجيل منذ المرحلة الثانية، حين أحرز ثنائية في شباك لنس.

وجاء هذا الفوز ليضع حدًا لسلسلة سلبية عاشها ستراسبورغ، إذ لم يحقق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة، مكتفيًا بنقطة واحدة مقابل أربع هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني عشر، متساويًا مع أوكسير.

وسجل الإنجليزي كاميرون أرشير هدف أوكسير الوحيد في الدقيقة 68، قبل أن يكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد البديل لامفيا ديوباتي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 74.

وفي مباراة أخرى، استعاد ليون توازنه بفوزه على ضيفه أنجيه بهدفين نظيفين، بعد خسارتين متتاليتين أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي وباريس سان جيرمان في الدوري المحلي.

وسجل الغاني إرنست نواماه الهدف الأول في الدقيقة 38، فيما عزز القائد كورنتان توليسو تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 86، رافعًا رصيده إلى 44 هدفًا في الدوري بقميص ليون.

ورفع ليون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، متقدمًا بفارق الأهداف على باريس إف سي، الذي حقق فوزًا على ضيفه موناكو بنتيجة 3-1.

وكان المهاجم المالي لاسين سينايوكو أبرز نجوم المباراة، بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 38 و44، رافعًا رصيده إلى ثمانية أهداف ومنفردًا بصدارة قائمة هدافي الدوري. وقلّص الأميركي فولارين بالوغون الفارق لموناكو في الدقيقة 65، قبل أن يحسم بابلو باجيس المواجهة بهدف ثالث في الدقيقة 74.

وتلقى موناكو خسارته بعد سلسلة من أربع مباريات دون انتصار، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويتراجع إلى المركز السابع.

فوز مغاربي لمرسيليا

وفي ختام مباريات الأحد، واصل مرسيليا عروضه القوية وحقق فوزه الرابع تواليًا، بعدما تغلب على ضيفه تولوز بهدفين دون مقابل، في مباراة تألق فيها المغربي أمين حارث والجزائري أمين غويري.

وافتتح حارث التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة فقط، مستفيدًا من تمريرة حاسمة لغويري، قبل أن يعود المهاجم الجزائري ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 25، إثر تمريرة من البرازيلي بايشاو.

وبهذا الانتصار، رفع مرسيليا رصيده إلى 15 نقطة، صاعدًا إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد تولوز عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الأولى خارج ملعبه هذا الموسم.

وتُختتم منافسات المرحلة التاسعة، الإثنين، بمواجهة تجمع لوريان وبريست.